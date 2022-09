Gesundheit & Wellness: Lern, gesunde Geschäfte zu machen

Die Herausforderungen des täglichen Lebens wachsen stetig und somit auch das Bedürfnis nach Wohlbefinden und Gesundheit. Aber nicht nur der Mensch persönlich profitiert von diesem Trend. Neue Arbeitsplätze werden geschaffen und neue Berufsbilder entstehen. Immerhin haben im letzten Jahr ca. 800 Interessierte an entsprechenden Kursen im WIFI teilgenommen. Ein Ende des Booms ist noch lange nicht abzusehen.

Trend mit Zukunft

Auch im WIFI Niederösterreich ist dieser Trend deutlich zu spüren. Um den Bedürfnissen der Wirtschaft gerecht zu werden, bietet das WIFI derzeit mehr als 100 Aus- und mehr als 100 Aus- und Weiterbildungen rund um das Thema an. Damit hat sich die Zahl der Angebote in den letzten Jahren verdoppelt! „Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften in diesen Bereichen steigt ständig“, weiß Heidi Kühmayer, verantwortlich für den Bereich Gesundheit und Wellness beim WIFI Niederösterreich.

Neue Berufe – neue Angebote

Das WIFI-Kursangebot für den Bereich Gesundheit & Wellness ist breit gefächert. Neben den „klassischen“ Ausbildungen in medizinischer und gewerblicher Massage finden sich im neuen WIFI-Kursprogramm 22/23 Ausbildungen im Bereich der Heilpflanzenkunde sowie Diplomlehrgänge für Wirbelsäulen- und Beckenbodentraining und Achtsamkeits- und Resilienztraining. Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzen Kursangebote als berufliche Zusatzqualifikation oder zur persönlichen Weiterbildung.

Neu im Waldviertel

Beim Ausbau des Angebotes hat sich das WIFI Niederösterreich vor allem im Waldviertel an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientiert. Die zahlreichen dort heimischen Gesundheits- und Wellnessbetriebe haben hohen Bedarf an Fachkräfte; so wurde das Kursangebot – vor allem im Bereich der Massage-Ausbildungen an den Kursstandorten Gmünd und Zwettl – stark erweitert.

Interessierte finden alle Informationen rund um Aus- und Weiterbildung im Bereich Gesundheit und Wellness unter noe.wifi.at/gesundheit oder beim WIFI-Kundenservice T 02742/851-20000