Ein gesunder Lebensstil und körperliche Fitness liegen im 21. Jahrhundert absolut im Trend - immer mehr Menschen integrieren regelmäßigen Sport in ihren Alltag und beschäftigen sich mit ihrem eigenen Körper. Neben Sport und Ernährung ist auch das richtige Stressmanagement ein wichtiger Faktor für das Wohlbefinden von Körper und Geist.

Um diesem Trend Rechnung zu tragen, bietet das WIFI bereits seit einigen Jahren Ausbildungen in den Bereichen Fitness, Stressmanagement und Mentaltraining an. Sie alle haben ein gemeinsames Ziel: kompetente Fachkräfte auszubilden, die in der Lage sind Menschen zu mehr körperlichem und auch mentalem Wohlbefinden zu verhelfen. „Alle drei Lehrgänge beschäftigen sich intensiv mit gesundheitlichen Aspekten – sowohl körperliche als auch mentale Faktoren“, erklärt WIFI-Produktmanagerin Mag. Heidi Kühmayer. „Deshalb war es ein logischer Schritt, diese drei Lehrgänge unter einem Dach zu vereinen, und die Anrechenbarkeit zu erleichtern.“

Zeit- und Kostenersparnis

Konkret wird die Basis-Ausbildung angerechnet. „Die Themen Anatomie, Entspannung, Ernährung und Gesundheitsförderung sind Teil aller drei Lehrgänge“, erläutert Kühmayer. „Wenn diese Grundlagen im Rahmen eines Lehrgangs einmal absolviert wurden, werden sie bei Buchung eines anderen Lehrgangs angerechnet“.

Das bedeutet für die Teilnehmer nicht nur eine Zeit – sondern auch eine Kostenersparnis. Und vor allem: So können die Teilnehmer in kürzerer Zeit umfassende Ausbildungen im Gesundheitsbereich absolvieren.

Der Diplom-Lehrgang zum Gesundheits- und Fitnesstrainer startet wieder im Herbst 2018 im WIFI St. Pölten, die Lehrgänge zum Gesundheits- und Stressmanagementtrainer sowie zum Mentaltrainer werden neben dem WIFI St. Pölten auch in Mistelbach und Neunkirchen angeboten. Details zu Inhalten, Ablauf, etc. erhalten Interessenten bei den kostenlosen INFO-Veranstaltungen!

Vom Masseur bis zum TEH-Praktiker

Doch das WIFI bietet noch mehr Ausbildungen im Gesundheitsbereich. Wie z. B. die „Grundausbildung Massage“, eine fundierte Ausbildung die den Grundstein für eine Karriere als Masseur legt. Weiterführend werden auch die Aufschulung zum Heilmasseur sowie eine Vielzahl von Spezialseminaren – von Lymphdrainage bis Kinesio Taping – angeboten.

Als besonders stark nachgefragt hat sich auch die Ausbildung zum TEH®-Praktiker erwiesen. TEH® steht für „Traditionelle Europäische Heilkunde“ und beschäftigt sich mit heimischen Heilpflanzen und Kräuterprodukten. Die umfangreiche Ausbildung am WIFI umfasst sämtliche Themen von Heilpflanzenanbau über Tinkturen und Salben bis hin zu Haltbarmachung.

