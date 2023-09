KI-Akademie des WIFI NÖ: Eine Frage der (Künstlichen) Intelligenz

Verhindern, dass „Hokuspokus“ eingekauft wird und gewährleisten, dass Projekte zur Künstlichen Intelligenz (KI) in der Firma vorankommen: So stellt sich Dietmar Millinger den neuen Typus der „Domain-Expert:innen“ vor. Als Lehrgangsleiter der KI-Akademie des WIFI NÖ baut er mit an den Grundlagen in der Ausbildung.

Problemlöser für alles und Avatare, die von Menschen kaum mehr zu unterscheiden sind: Ist das die Form, wie KI in unserer Wirtschaft ankommen wird?

Die Realität ist subtiler. Im Regelfall profitieren wir davon, dass softwarebasierte Produkte einfacher zu bedienen sind. Wo es früher in der Firma Datenanalysten gebraucht hat, kommunizieren wir künftig mit intelligenten Systemen freier über ein Interface. Manche Firmen werden solche Lösungen für ihren eigenen Bedarf modifizieren oder auch weiterentwickeln. Gerade für die Qualitätskontrolle und die Produktionssteuerung verspricht die KI viel.

Kommen herkömmliche Systementwickler mit KI klar – oder braucht es dafür ganz neues Fachwissen?

Wir müssen unsere Fachkräfte aus dem Machine-Learning weiterbilden: Von einer technischen Sicht auf Daten hin zur Fähigkeit, Daten auch zu interpretieren. Das sind dann Domain-Expertinnen und Experten, die zum Beispiel ihre Drehmaschine kennen und wissen, was diese oder jene Vibrationsdaten bedeuten. Gleichzeitig haben sie KI vom Grund her verstanden und eine Übersicht, welche spezifischen KI-Lösungen der Markt anbietet.

Verändert KI künftig auch die Qualifikationen, wie man sie in nicht technischen Berufen braucht?

Die Fähigkeit, KI-basierte Systeme am Laufen zu halten und zu überwachen, gewinnt in jeder Berufssparte zentrale Bedeutung. Wir müssen uns darauf einstellen, dass viele Berufsbilder – von der Programmierung bis zur Buchhaltung – durch KI weitgehend verändert und teilweise auch obsolet werden. Konstanz sehe ich noch im Handwerk. Einen Putzroboter gibt es zwar schon. Ein Roboter, der im Haus neue E-Leitungen legt, ist aber nicht in Sicht …