Viele neue Bildungsangebote gibt es heuer im Bereich Technik und Fachkräfte-Entwicklung - denn technologische und gesellschaftliche Entwicklungen beeinflussen die Kursinnovationen. Durch den Einzug der Glasfasertechnik bzw. Lichtwellenleiter (LWL) in den letzten Jahren ist der Bedarf an Technikern deutlich gestiegen. Der „Lehrgang zum/r geprüften LWL-Techniker/in“ liefert eine fundierte, technische Ausbildung in diesem zukunftsweisenden Bereich. Auch das Programm in den Regionen wurde entsprechend erweitert. So wird der Lehrgang „Operative Unternehmensführung für EPU und KMU“ aktuell im Waldviertel angeboten und erfüllt dort den Bedarf der regionalen Wirtschaft nach gut ausgebildeten Partnern innerhalb von Familienbetrieben.

Neue Ausbildungen in allen Branchen

Zahlreiche Innovationen gibt es auch bei der branchenbezogenen Aus- und Weiterbildung. Mit Lehrgangsangeboten wie etwa der „Ausbildung in der Fahrradtechnik“, oder „Software-Entwicklung“ sowie dem Diplomlehrgang „Social Media Management“, reagiert das WIFI auf unmittelbare Nachfrage. Im Bereich Gesundheit und Wellness findet sich beispielsweise der neue Lehrgang „Wald und Gesundheit“, der in Kooperation mit den Österreichischen Bundesforste veranstaltet wird und den Wald als Therapie- und Arbeitsort für Interessierte „öffnet“. Im Grundlehrgang „Gesundheit und Sport“ können sportliche und fitnessaffine Menschen den Grundstein für ihre Karriere als Fitness-Coach legen.

Kostenlose Weiterbildungsberatung

Als neues Service bietet das WIFI ab sofort auch kostenlose Weiterbildungsberatung an, die von den Beratungsprofis in ganz Niederösterreich durchgeführt wird. Damit soll gerade dann professionelle Entscheidungshilfe geboten werden, wenn berufliche Neuorientierung angesagt ist. Die persönlichen Rahmenbedingungen, Jobchancen und passende Bildungsangebote werden im Gespräch herausgearbeitet. Personen, die sich gerade in der Orientierungsphase befinden, kommen so schnell zum passenden Ausbildungsplan.

Kursbuch jetzt bestellen!

Sämtliche Kurse sind bereits online auf www.noe.wifi.at verfügbar und buchbar. In gedruckter Form kann das WIFI-Kursbuch kostenlos bestellt werden, entweder online über die Website, oder im WIFI-Kundenservice, Tel. 02742 890-2000.

Kurs-Tipps:

Lehrgang Wald und Gesundheit

Ab 21.8.2020, Österreichische Bundesforste AG in Purkersdorf

Angewandte Pflanzenheilkunde

Ab 2.10.2020, Kräuterkraftwerk Steinakirchen am Forst

Lehrgang zum/r geprüften LWL-Techniker/in

Ab 16.10.2020, WIFI St. Pölten

Grundlehrgang Gesundheit und Sport

23.10.2020, WIFI St. Pölten

Ausbildung zum Fahrradtechniker – Grundmodul

Ab 23.11.2020, WIFI St. Pölten