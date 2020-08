Rund fünf Prozent aller Lehrlinge schließen zwar ihre Lehrausbildung ab, treten aber nicht zur Abschlussprüfung an. Die Gründe dafür sind vielfältig. Den Firmen entgeht damit jedoch eine qualifizierte Fachkraft und den Mitarbeiter/innen entgeht ein höherer Lohn.

Mit Berufserfahrung zur LAP

Die Lehrabschlussprüfung (LAP) am WIFI NÖ nachzuholen spricht alle an, die eine Lehre abgebrochen haben oder die LAP nicht positiv absolviert haben. Weiters die, die keine Berufsausbildung absolviert haben, aber durch mehrjährige Berufserfahrung fachliche Kompetenzen gesammelt haben und sich diese formal bescheinigen lassen möchten und die, die bereits einen Lehrabschluss haben und einen zusätzlichen Lehrabschluss erreichen möchten. Erster Schritt zur LAP ist das besuchen einer INFO-Veranstaltung im WIFI NÖ.

Individuelle Ausbildung

Die Ausbildungsinhalte werden individuell auf jeden einzelnen angepasst und auch auf die Lebenssituation (Berufstätigkeit) abgestimmt. Gelernt werden muss nur das, wo kein Vorwissen vorhanden ist. Neben WIFI-Kursen kommen Selbstlernphasen und im Bedarfsfall auch Einzeltrainings zum Einsatz. Ziel ist es, die Teilnehmer/innen mit dem geringsten zeitlichen und finanziellen Aufwand fit für die Lehrabschlussprüfung zu machen. Für die Ausbildung gibt es attraktive Förderungen von bis zu 90 Prozent der Kurskosten. Angeboten werden derzeit Kurse aus dem kaufmännischen Bereich, aus der Gastronomie, dem Handwerk, der Technik und dem Dienstleistungssektor. Interesse? Dann informieren Sie sich unter: www.noe.wifi.at/lap-nachholen

Vom Quereinsteiger zur qualifizierten Fachkraft

Lukas Ganner hatte eigentlich Sport und Geografie studiert, bis er von einem Freund „abgeworben“ wurde, in dessen Elektroinstallationsbetrieb mitzuarbeiten. Als quasi Quereinsteiger hat er sich über die Jahre ein umfangreiches Wissen im Elektroinstallations-Bereich angeeignet. Was bisher jedoch fehlte war die fachliche Qualifizierung. Im Frühjahr hat sich der 36-jährige St. Pöltner entschlossen, die Lehrabschlussprüfung nachzuholen und sich dafür am WIFI NÖ vorbereitet.

Was war Ihr erster Schritt in Richtung Lehrabschluss?

Ich habe die INFO-Veranstaltung „Lehrabschlussprüfung nachholen“ am WIFI besucht. Beim anschließenden Fachscreening schilderte ich mein Vorwissen und wurde informiert, wie ich mich bestmöglich auf die Prüfung vorbereiten kann. Zum einen gibt es am WIFI verschiedene theoretische und praktische Kurse und zum anderen gibt es eLearning-Module. Auch der finanzielle und zeitliche Aufwand wurde besprochen und eine für mich optimale Lösung gefunden.

Wie ging es dann weiter?

Ich habe gleich danach mit der Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung gestartet und den Kurs absolviert. Ich hatte mich im Vorfeld für die Variante entschieden, mir das meiste Wissen mittels eLearning anzueignen. So war es für mich einfacher, alles unter einen Hut zu bringen – die Arbeit, das Lernen und das Hausbauen. Es war eine intensive Zeit und verlangte viel Disziplin auch im Selbststudium zu lernen. Dafür war es bezüglich Corona einfacher, uneingeschränkt weiter lernen zu können.

Hat sich die Vorbereitung gelohnt?

Ja, ich habe im Juni die Lehrabschlussprüfung bestanden! Kurz zuvor fand ein WIFI-Kurs statt, der uns punktgenau auf die praktische Prüfung vorbereitet hat. Ich bin froh, dass ich die Lehrabschlussprüfung nachgeholt habe und so eine abgeschlossene Berufsausbildung habe und als voll qualifizierte Fachkraft gelte.