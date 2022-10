WIFI-Bonusprogramm für Lehrlinge

Das sichert Beschäftigung, trägt aber auch zu sozialem Frieden und Sicherung des Wohlstands bei. Junge praktische Talente zu fördern ist daher ein Gebot der Stunde.

Die Lehrausbildung im Betrieb und in der Berufsschule sorgt für die optimale Basis. Mit passenden Zusatzangeboten eröffnet das WIFI der Wirtschaftskammer NÖ konkrete Chancen, sich schon während der Lehrausbildung im Sinne des lebenslangen Lernens weiter zu qualifizieren. Der Fokus im WIFI-Lehrlingsangebot liegt neben der Berufsreifeprüfung, die Lehrlingen Zugangsberechtigung zu tertiärer Bildung ermöglicht, auf begleitenden Weiterbildungsprogrammen schon während der Lehrzeit.

Bonus-Programm: WIFI Lehrlingsakademie

Die Ausbildung in Lehrbetrieb und Berufsschule ergänzt die WIFI Lehrlingsakademie mit einzelnen Modulen, die – bei vollständigem Besuch des Programms - in ein WIFI-Lehrlingsdiplom münden. Mit dem Erwerb von zusätzlichen persönlichen, wirtschaftlichen und kommunikativen Skills fassen Lehrlinge im Beruf schneller Fuß und nutzen von Anfang an das volle Potenzial der Lehrzeit.

Das Trainingscamp für Lehrlinge: ROOKIE Pro Training

Junge Talente werden im ROOKIE-Pro-Training vom Start weg begleitet. Das ROOKIE Pro Training wurde in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft entwickelt. Ab dem ersten Ausbildungsjahr besuchen die Nachwuchs-Rookies, begleitend zur Lehre, Workshops und Seminare im WIFI. Die Inhalte sind speziell an das im jeweiligen Lehrjahr angepasst. Nach den Basics wählen die Rookies nach Wunsch eines der top-aktuellen Vertiefungsthemen: Diversity, Umwelt oder Digitale Medien.

Für den Lehrabschluss ist es nie zu spät:

Die Gründe, eine Lehre nicht abzuschließen, sind vielfältig. Dass man den Abschluss berufsbegleitend im WIFI nachholen kann, wissen nur wenige. Das Programm „LAP nachholen“ verfolgt das Ziel die Teilnehmenden individuell, mit dem geringsten zeitlichen und finanziellen Aufwand für die Lehrabschlussprüfung fit zu machen. Angeboten wird das Programm in nahezu allen Berufen aus dem kaufmännischen Bereich, Gastronomie, Dienstleistung, Technik und Handwerk.

Viele erfolgreiche Berufskarrieren starten mit einer Lehre. „Die Durchlässigkeit von Lehre zu höheren Bildungsoptionen weiter zu verbessern und so die Attraktivität der dualen Ausbildung zu erhöhen, verstehen wir als unseren Bildungsauftrag.“, heißt es dazu aus dem WIFI. „Wir können im WIFI schnell auf gesellschaftliche und technologische Entwicklungen mit passenden Weiterbildungsangeboten reagieren. Passende Werkstätten und Lehrsäle inklusive den passenden Online-Lernformaten stehen über diese Programme auch den Lehrlingen offen.“

