„Berufsmaturantinnen und -maturanten erwerben umfassendes Allgemeinwissen und zusätzlich exzellentes Fachwissen. Und sie beweisen, dass sie sich den Herausforderungen des Wettbewerbs am Jobmarkt stellen und sich nicht scheuen, diese umfangreiche Ausbildung – vielfach neben ihrem Beruf – in Angriff zu nehmen“, so WIFI-Institutsleiter Mag. Andreas Hartl und ergänzt: „Diesen Einsatz wissen Arbeitgeber zu schätzen, denn sie brauchen hochqualifizierte engagierte Fachkräfte.“

Vom Lehrling zum/zur Akademiker/in

Seit ihrer Einführung leistet die Berufsreifeprüfung einen wertvollen Beitrag zur Durchlässigkeit der Bildungssysteme: Der Zugang zu höheren Bildungsabschlüssen steht damit allen als lebenslange Chance offen. Und tatsächlich nimmt gut die Hälfte aller Berufsmaturanten später auch ein Studium an einer Universität oder Fachhochschule in Angriff.

Engagierte Lehrlinge können die Berufsreifeprüfung bereits während ihrer Lehrzeit absolvieren, wobei drei von vier Prüfungen auch schon vor der Lehrabschlussprüfung abgelegt werden dürfen. Für Lehrlinge mit einem aufrechten Lehrvertrag ist die Berufsreifeprüfung de facto kostenlos, da der Bund die gesamten Kosten übernimmt.

Optimale Vorbereitung im WIFI

Die Berufsreifeprüfung besteht aus vier Teilprüfungen: Deutsch, Mathematik, einer lebenden Fremdsprache (z.B. Englisch) und einem Fachbereich (z.B. Betriebswirtschaft, IT, Politische Bildung, etc.). Das WIFI bietet flächendeckend in Niederösterreich Kurse an, die optimal auf die Teilprüfungen vorbereiten.

„Es geht, wenn man wirklich will“

Der Handywecker und Sport sind die zwei wichtigsten Hilfsmittel von Daniel Fuchs, wenn es darum geht, die Berufsreifeprüfung am WIFI St. Pölten durchzuziehen.

Der 30-jährige Daniel Fuchs aus Klausen-Leopoldsdorf verliert trotz „Distance Learning“ sein Ziel – die Matura – nicht aus den Augen. PicturePeople

„Ich wollte nach der Handelsschule einen handwerklichen Beruf erlernen und habe deshalb bei den Wiener Linien eine Lehre als Elektro- und Energie-Techniker begonnen. Schon damals hatte ich den Wunsch, die Matura zu machen, weshalb ich mich für das Modell „Lehre mit Matura“ entschied. Da habe ich auch meinen ersten Gegenstand „Deutsch“ erfolgreich abgeschlossen. Dann musste ich jedoch berufsbedingt aufhören, da mir einige firmeninterne Ausbildungen in die Quere gekommen sind. Mittlerweile habe ich im Unternehmen sämtliche Ausbildungen gemacht, die mir zur Verfügung standen. Deshalb habe ich wieder daran gedacht, die Matura fertig zu machen und mich erkundigt, wo und wie ich das am besten anstelle. Schlussendlich habe ich mich dazu entschieden eine Bildungskarenz zu nehmen und alle noch fehlenden Fächer (Englisch, Mathematik und Betriebswirtschaft) gleichzeitig durchzuziehen.

Das verlangt schon viel Disziplin – aber es geht, wenn man wirklich will. Da ich aber alles selbst bezahle, nehme ich es auch ernst. Derzeit wird der Unterricht mittels Distance Learning durchgeführt und das ist schon eine Herausforderung. Wir müssen uns jetzt mehr selbst erarbeiten und bekommen viele Hausaufgaben. Einen geregelten Tagesablauf zu haben, hilft mir, am Ball zu bleiben. Auch wenn ich keinen Kurs habe stehe ich in der Früh auf, gehe eine Runde laufen, mache dann meine Hausaufgaben und lerne. Mittags gönne ich mir ebenfalls eine Pause und gehe raus, um den Kopf frei zu bekommen. Danach wird wieder gelernt. Wenn ich zurückblicke, dann würde ich als Jugendlicher gleich eine Lehre mit Matura machen. Dabei lernt man selbstständig zu arbeiten und muss auch nicht auf die Matura verzichten. Meiner Meinung nach ist man so fürs zukünftige Leben viel besser aufgestellt, als wenn man eine Fachschule macht.“