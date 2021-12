Mit Berufserfahrung ins Management

Akademische Abschlüsse sind ein wichtiger Baustein für zukünftige Karrieren. Wer einen Master-Abschluss vorweisen kann, verfügt über essentielle Qualifikationen für Führungspositionen. Die akademische Ausbildung vervollständigt fundiertes praktisches Know-how mit fachlichem Wissen und sofort anwendbaren Kompetenzen.

WIFI kooperiert mit Fachhochschulen und Universitäten

Das WIFI Niederösterreich bietet in Kooperation mit Fachhochschulen und Universitäten die Möglichkeit, Masterstudien in fünf Studienrichtungen zu absolvieren: Unternehmensführung, Bilanzbuchhaltung, Controlling, Handelsmanagement und Marketing & Verkaufsmanagement. Alle Fachrichtungen schließen mit dem akademischen Titel „Master of Science“ (MSc) ab.

Meister meets Master

Ganz nach dem Motto „Meister meets Master“ wurde speziell für akademische Quereinsteiger ein alternativer Zugang zum Masterstudium, auch ohne vorherige Matura und Bachelorstudium, geschaffen. Wer über facheinschlägige Berufserfahrung und eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung (z.B. eine Lehrabschlussprüfung) verfügt, kann zum Studium zugelassen werden.

Berufsbegleitend

Das Studium bietet branchenübergreifende, umfassende Management-Skills mit einem starken Praxisbezug. Die meist als Blockveranstaltungen konzipierten Lehrveranstaltungen können berufsbegleitend absolviert werden. Damit können zeitgleich zum Studium auch berufliche Ziele weiterverfolgt werden.

Schrittweise Anpassung an die Hochschulreform

Aufgrund von Änderungen des Fachhochschulstudiengesetztes ist ein Einstieg in den berufsbegleitenden Masterlehrgang, der nach 2 Jahren mit der Verleihung des Mastertitels abschließt, voraussichtlich nur mehr bis 2022 möglich. Derzeit können die angebotenen Master-Lehrgänge aber auch ohne Matura absolviert werden.

