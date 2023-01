Neues Jahr, neue Chance, neue Aus- und Weiterbildung!

Die Liste der Mangelberufe in Niederösterreich wird stets länger. Damit wird die Auswahl an offenen Stellen immer größer. Wer sich jetzt beruflich verändern möchte, sollte auf berufsorientierte Aus- und Weiterbildung setzen. Denn je besser ausgebildet und höher qualifiziert Sie sind, umso leichter lässt sich der erträumte Job auch tatsächlich finden.

Aus- und Weiterbildung im WIFI

Die dafür offenstehenden Wege sind vielfältig: Das Angebot erstreckt sich von der Lehre, auch mit oder ohne Matura, der Berufsreifeprüfung über die Meister- oder Werkmeisterprüfung bis zu Fachakademien. Egal wofür man sich entscheidet, der Schritt in Richtung Fachkraft oder Höherqualifizierung ist damit gesetzt und der Karriereturbo gestartet. WIFI-Abschlüsse wie Zeugnisse, Diplome und Zertifikate bescheinigen die Qualifikation und sind in der niederösterreichischen Wirtschaft anerkannt und geschätzt. Im Jahr 2022 wurden im WIFI Niederösterreich rund 9.500 Prüfungen abgenommen.

Zertifizierte Kompetenz

Das WIFI Niederösterreich ist auch selbst zertifizierter Weiterbildungsanbieter. Mit der Zertifizierung nach ISO 9001 und der Spezialzertifizierung ISO 29990 garantiert das WIFI internationale Standards für Aus- und Weiterbildung und sichert die Qualität sowohl bei der Durchführung wie auch im Management von Lerndienstleistungen. Das sorgt für anerkannte Abschlüsse. Mit dieser Zertifizierung ist das WIFI auch Ö-Cert-Qualitätsanbieter in der Erwachsenenbildung und ermöglicht den Zugang zu Fördermaßnahmen.

Mit INFO zum Traumjob

Sie sind noch nicht sicher, wo Ihre Talente liegen oder welche Aus- uns Weiterbildung für Sie die am besten geeignet ist? Das WIFI bietet Ihnen kontenlose INFO-Veranstaltungen an. Durchgeführt werden diese online oder in Präsenz. Experten und Expertinnen informieren Sie in kompakter Form und beantworten Ihre Fragen. Sie erhalten Einblick in die Inhalte des Programms bzw. Informationen rund um Organisatorisches. Zusätzlich haben Sie Gelegenheit sich mit anderen Interessierten auszutauschen. Informieren Sie sich jetzt über unsere INFO-Termine und melden Sie sich gleich an!