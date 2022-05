4.000 neue Kurse – 4.000 Chancen für Aus- und Weiterbildung

Weiterbildung ist sowohl für die berufliche als auch die private Weiterentwicklung zukunftsweisend. Wer die Chancen nutzen möchte, findet im neuen Kursbuch des WIFI Niederösterreich auf 436 Seiten zahlreiche Kurse, Seminare und Lehrgänge aus nahezu allen Wirtschafts- und Lebensbereichen um seine Qua- lifikationen und Kompetenzen zu erweitern.

Ihr persönliches Exemplar können Sie unter noe.wifi.at/kursbuchbestellen anfordern.

In den vergangenen beiden Jahren hat der Bedarf an Fachkräften – besonders in neuen Berufsfeldern – stark zugenommen. Diesem Trend trägt das WIFI Niederösterreich mit seinem innovativen Angebot Rechnung. „Die aktuellen Anforderungen der Wirtschaft gaben die Richtung vor und wurden in passende Kursangebote umgesetzt“, so Michaela Vorlaufer, Sprecherin der WIFI-Institutsleitung.

Einen speziellen Schwerpunkt setzt das WIFI auf das Thema „Green Jobs“. Fachkräfte mit Know-how und Kompetenzen in den Bereichen des Umweltschutzes und der Umwelttechnik werden in allen Branchen immer gefragter und wichtiger.

Dazu passend werden aktuell auch Info-Webinare zu den Themen Energietechnik/Erneuerbare Energien angeboten. Hier wird über Technologien und Trends mit den passenden Seminarangeboten aus den Bereichen Photovoltaik, Energiespeicher, Wärmepumpen, Energiemanagementsysteme und vieles mehr informiert.

Im neuen Kursprogramm finden sich unter anderem Angebote zu aktuellen Themen – wie:

Energie- und Gebäudemanagement,

Energie-, Heizungs- und Klimasysteme,

E-Mobilität und Infrastruktur,

betrieblicher Umweltschutz und Ressourcenmanagement.

