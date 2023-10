WIFI NÖ Erfolgreich in die Zukunft: HR-Ausbildungen am WIFI NÖ

Foto: AdobeStock

D as Recruiting von Mitarbeitenden ist eine der faszinierendsten Aufgaben in der heutigen Arbeitswelt. Am WIFI Niederösterreich erwartet Sie eine fundierte Aus- und Weiterbildung im Bereich Human Resources.