Lebensmittel(punkt)

Wenn es um Lebensmittel geht, dann will es Kainberger immer ganz genau wissen. Schon als Kind hat sie mit Begeisterung gebacken. Später wollte sie alles kennenlernen: die Bodenbearbeitung und die Fruchtfolge. Dann die Herstellung von Lebensmitteln und die mikrobiologischen Zusammenhänge. Und später die betrieblichen Abläufe. Dementsprechend ist auch ihre Ausbildung breit geraten: erst Lehre zu Bäckerin und Konditorin, Matura an der HTL für Lebensmitteltechnologie und Ernährung, dann Kolleg an der HTL Chemieingenieurswesen und schlussendlich die WIFI-Werkmeisterausbildung für Bio- und Lebensmitteltechnologie.

Durch die Verbindung von Theorie und Praxis während der WIFI-Ausbildung hatte Kainberger ihr persönliches Aha-Erlebnis: „Ich habe auf einmal das `big picture´ gesehen!“. Denn ihr ist es immer wichtig etwas zu gestalten, das „rund“ und harmonisch ist. Das kann ein wunderbares Brot sein. Oder auch ein optimaler Ablauf, der zu diesem wunderbaren Brot führt.

Obwohl die Werkmeisterin zwei Jahre lang jeden Samstag von Oberösterreich ins WIFI St. Pölten pendeln musste, hat sie sich immer darauf gefreut. Sie hat sogar so Gefallen daran gefunden, dass sie demnächst als Trainerin ihr Know-how am WIFI weitergeben wird.

