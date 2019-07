Den Lehrabschluss nachzuholen ist mittlerweile keine Seltenheit mehr: Denn gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist eine abgeschlossene Berufsausbildung eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Arbeitsmarkt oder auch um die Karriere voran zu treiben. Das WIFI NÖ macht das nun möglich: ein modulares Programm und ein individuell zugeschnittener Ausbildungsplan garantieren einen zeit- und kosteneffizienten Weg, um sich optimal auf die Lehrabschlussprüfung vorzubereiten. „Aus der Erfahrung wissen wir, dass rund 5 Prozent zwar eine Lehrausbildung absolvieren, aber nicht abschließen. Für diese Personen ist das Programm perfekt geeignet“, erklärt WIFI-Produktmanager Robert Pfeffer.

An diese Personen richtet sich das Programm

Das WIFI NÖ richtet sich mit dem Modell aber nicht nur an Lehrabbrecher, sondern auch an Personen, die mehrjährige Berufserfahrung und damit auch fachliche Kompetenzen gesammelt haben, und diese nun auch „formal“ bescheinigen lassen möchten. Auch die Chance einen zusätzlichen Lehrabschluss zu erreichen, ist für alle, die ihrer Karriere einen neuen „Drive“ geben möchten, interessant. „Ein Lehrabschluss kann einem gerade heutzutage, wo so viele Betriebe über fehlende Fachkräfte klagen, Tür und Tor am Arbeitsmarkt öffnen“, betont Pfeffer. Voraussetzung um teilnehmen zu können, sind mehrjährige, einschlägige Berufspraxis, ein Mindestalter von 18 Jahren sowie gute Deutsch-Kenntnisse. Verpflichtend ist auch der Besuch einer kostenlosen INFO-Veranstaltung, die in Kürze in ganz NÖ stattfinden.

Individuell zugeschnitten

Die Besonderheit des Programms liegt darin, dass für jeden Teilnehmer ein individueller Ausbildungsplan erstellt wird. Zuvor wird für jeden Teilnehmer ein Fachscreening erhoben, um festzustellen welche Kenntnisse und Fähigkeiten bereits vorhanden sind und welche noch trainiert werden müssen. Die passenden Module werden also individuell an die Vorkenntnisse angepasst, aber auch an die Lebenssituation des Kursteilnehmers, z. B. durch berufsbegleitende Kurse. „Gelernt wird in WIFI-Kursen oder je nach Bedarf in Einzeltrainings. Zwischen den Kursen gibt es Selbstlernphasen mit Unterstützung eines eLearning-Coaches. Deshalb können wir wirklich sehr individuell auf jeden Teilnehmer eingehen“, erklärt Robert Pfeffer. Ihr Wissen stellen die Teilnehmer am Ende bei der Lehrabschlussprüfung unter Beweis. Wenn alles positiv absolviert wird, stellt die niederösterreichische Lehrlingsstelle das Lehrabschlussprüfungszeugnis aus.

Von Einzelhandel bis Metalltechnik

Das Angebot richtet sich an quasi alle Branchen, für die eine Lehre absolviert werden kann. Somit werden nicht nur kaufmännische Berufe (z. B. Einzelhandel, Büro, etc.) sondern auch gastronomische Berufe (z.B. Restaurant, Koch, etc.), Dienstleistungsberufe, (z. B. Friseur, Reinigung, etc.) bis hin zu technischen und handwerklichen Berufen (z. B. Metall, Elektro, Maler, etc.)

Finanzielle Förderungen

Die Kosten sollten jedenfalls kein Hindernis sein: Das Land Niederösterreich bietet für das Nachholen des Lehrabschlusses sehr attraktive Förderungen. Bis zu 90 Prozent der Kurskosten können dadurch abgedeckt werden. Zusätzlich gibt es eine Sonderförderung der Arbeiterkammer in der Höhe von bis zu 400 Euro.

Nähere Details und Informationen erhalten Interessenten bei den kostenlosen INFO-Veranstaltungen, die in Kürze an zahlreichen Standorten in ganz NÖ stattfinden, sowie online auf noe.wifi.at/lap-nachholen .