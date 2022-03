Neues auf neue Weise lernen

Seit Jahren gestaltet WIFI-Trainer und Lehrgangsleiter Franz Langwieser innovative Kurse passend zum rasanten Fortschritt der Technik. Die Anforderungen an Aus- und Weiterbildung wandeln sich stetig. Nicht nur die Inhalte der Kurse werden den neuen Gegebenheiten angepasst werden. Auch die Art und Weise des Wissenstransfers müssen mit den Entwicklungen Schritt halten und praxisgerecht vermittelt werden.

Die Praxis macht die Methode

Bisher wurden in Aus- und Weiterbildung vorab festgelegte Inhalte vermittelt um festgeschriebene Lernziele zu erreichen. Dies hat sich deutlich geändert. „Früher haben wir alle Elemente und technischen Komponenten abgehandelt und zum Schluss ein Übungsbeispiel dazu gemacht. Heute steht die Aufgabe - ein „use case“ - am Anfang. Und davon ausgehend entwickeln wir die Fragen, Methoden und technischen Kenntnisse, die zur Lösung führen.“ So verbinden sich „Methoden-Orientierung“ mit „Praxis-Orientierung“.

Innovative Lernräume inspirieren

Die dafür notwendige technische Ausstattung stellt das WIFI auf österreichweit führendem Niveau bereit: vom Kurzdistanzbeamer am Besprechungstisch über 3D-Drucker und moderne Labors bis zum Industrie-Robotersystem. Übrigens auch, was die Form des Unterrichts betrifft: Gemeinsamer Lehrsaal- und Werkstättenbetrieb steht ebenso auf der Tagesordnung wie Online-Unterricht und zunehmend auch „hybrider“ Kursbetrieb als Verbindung aus beidem.

Der Mensch bleibt das Maß

Die Umstellung auf Industrie 4.0 ist auch eine Frage der sozialen Verantwortung. „Die Fachkräfte müssen rechtzeitig darauf vorbereitet werden.“, meint Franz Langwieser und nach kurzem Überlegen: „Und das wird in erster Linie eine Frage des Mindsets und adäquater Ausbildung sein.“

