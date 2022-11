Zuhören. Nachdenken. Reagieren.

Martin Pichler ist bereits seit vierzehn Jahren Teil der Zwettler-Bier-Familie: als Brauer, als Biersommelier und jetzt im Management. Dabei hat er die Führungskultur des Unternehmens aus allen Perspektiven kennengelernt. Sein Ziel ist es, sein Team nun authentisch und nach eigener persönlicher Fasson zu führen.

Das nötige Know-how und Handwerkszeug hat er sich in fünf je zweitägigen Ausbildungsmodulen am WIFI geholt. Themen wie erfolgreiches Führen, Kommunikation und Teamarbeit sind nur einige der Ausbildungsinhalte. Hier hat er die Zertifizierung zur Qualifizierten Führungskraft absolviert. Besonders begeistert hat Pichler: „Der Vortragende, selbst Unternehmer, hat die Inhalte so gebracht, dass jeder das ohne Umschweife auf die Praxis übersetzen konnte. Auf dieser Basis begleite ich mein Mitarbeiter-Team.“

Pichler betont auch, wie wichtig Führungskompetenz für ein Unternehmen ist. Denn kompetente Führungsarbeit trägt maßgeblich zum unternehmerischen Erfolg und zu einem guten Betriebsklima bei.

