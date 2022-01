Regional goes international! Mit Sprachkenntnissen die Welt erobern

Digitalisierung und Globalisierung sind nicht nur leere Schlagworte, die derzeit die Medien beherrschen. Vielmehr scheinen Sie unsere Welt immer kleiner zu machen und Menschen einander näher zu bringen.

Dies kann sowohl persönliche Beziehungen stärken, aber auch neue berufliche Chancen und unternehmerische Möglichkeiten eröffnen. Gegenseitiges Verständnis ist dafür grundlegend – und dies beginnt bei der Sprache.

Mit jeder neu erlernten Sprache eröffnen sich neue Welten. Mit zusätzlichen Sprachkompetenzen stehen heute in der Berufswelt viele Türen offen. Im WIFI Niederösterreich setzt man bewusst auf traditionelle Sprachkurse in Gruppen, die auch in allen Zweigstellen angeboten werden.

Deutsch, Englisch, Französisch aber auch Tschechisch, Türkisch und viele andere werden auf unterschiedlichen Sprachniveaus angeboten. Regelmäßige Termine, eine unterstützende Gruppe und Trainingsprofis, die auf die Bedürfnisse der jeweiligen Person eingehen können, sind wesentlich für den Erfolg.

Modernes Lernen

Endloses Wiederholen von Vokabeln in der Gruppe ist längst nicht mehr zeitgemäß. Die digitalen und kombinierten Lernformen des WIFI NÖ bieten vielfältige Möglichkeiten zum Erlernen einer Sprache.

Digitale Elemente, individuelle Unterstützung und Förderung durch kompetente Trainerinnen und Trainer bieten Abwechslung und sichern den optimalen Erfolg. Präsenztrainingeinheiten sichern den Fortschritt und Erlerntes kann in der Praxis erprobt werden.

Informationsangebot

Bei gratis Info-Veranstaltungen können sich Interessierte vor Ort in der WIFI-Zweigstelle persönlich bzw. online über das Angebot in Ihrer Region informieren. Kostenlose Einstufungstests helfen, das richtige Einstiegsniveau zu finden.

INFO-Veranstaltungen und Einstufungstests finden laufend statt. Informieren Sie sich jetzt unter noe.wifi.at/sprachen

Weitere Infos unter www.noe.wifi.at und beim WIFI-Kundenservice unter T 02742/851-20000