Vertrauenssache: Industrie-Ausbilder

Dem Mangel an Fachkräften begegnet Doka mit konkreten Maßnahmen. Schon seit längerer Zeit entwickelt das Unternehmen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontinuierlich weiter. Derzeit werden achtzig Lehrlinge in zwanzig unterschiedlichen Lehrberufen ausgebildet.

Christoph Schagerl: „Denn der wahre Erfolgsfaktor ist am Ende immer der menschliche Faktor…“ Foto: zVg

Christoph Schagerl ist Industrie-Ausbilder bei Doka. Die richtige Ausbildung dafür hat er sich im WIFI Niederösterreich geholt. Hier eignete sich Schagerl die pädagogischen, psychologischen und rechtlichen Grundlagen zur professionellen Begleitung von Lehrlingen an. Mit der Kombination von fachlichem Wissen und persönlichen Kompetenzen entwickelt er nun die Fachkräfte der Zukunft.

„Die Vertrauensbasis muss vom ersten Tag an stimmen“, betont Schagerl. Für ihn spielen die persönlichen Faktoren in der Begleitung von jungen Menschen eine essenzielle Rolle. Hier spricht der Ausbilder aus eigener Erfahrung, hat er doch selbst auch die HTL abgebrochen und erlebt, welche Hürden man als Lehrling zu bewältigen hat. Deshalb findet Schagerl auch besonders gut, dass es zur Begleitung von Lehrlingen auch im WIFI ein breitgefächertes Angebot an zusätzlichen Aus- und Weiterbildungen gibt.

