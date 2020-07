Die Auswirkungen von Corona haben nicht nur deutliche Spuren in der Wirtschafts- und Arbeitswelt hinterlassen, sondern auch bei den Menschen einen Bewusstseinsprozess in Gang gebracht. Viele sind derzeit an einer an einer Neuorientierung bzw. Veränderung der beruflichen Situation und damit auch an einer Karriereplanung interessiert. Jedoch ist die Vielfältigkeit des Bildungsangebotes verwirrend bzw. sind viele Berufspfade unbekannt. Ein Navi durch die heimische Bildungslandschaft bietet hier die kostenlose Weiterbildungsberatung des WIFI NÖ. Menschen, die an einer persönlichen oder beruflichen Weiterbildung interessiert sind, jedoch noch nicht die passende Ausbildung gefunden haben, finden hier die richtige Anlaufstelle.

Wie läuft die Weiterbildungsberatung ab?

Am Beginn steht eine ausführliche Bedarfserhebung. Mit dieser soll auch sichergestellt werden, dass die Erwartungen der Personen erfüllt werden. Im Gespräch werden die Wünsche und Erfahrungen analysiert, Tipps zur Karriere-Entwicklung gegeben und ein passender Weiterbildungsplan herausgearbeitet. Die Berater geben außerdem Auskünfte zu Förderungen und stellen im Bedarfsfall auch Informationsmaterial zur Verfügung.

Wann ist eine Weiterbildungsberatung sinnvoll?

Ein Gespräch mit einem Experten ist vor allem dann empfehlenswert, wenn man sich noch in der Orientierungs- oder Entscheidungsphase befindet. In der Phase der Informationssuche nimmt die qualifizierte Beratung das Gefühl, wichtige Punkte übersehen oder nicht gekannt zu haben. Dieses Gefühl der Unsicherheit entsteht auch aus der Weitläufigkeit des Weiterbildungsmarktes.

Bei der Weiterbildungsberatung sind Sie richtig, wenn Sie:

die passende Weiterbildung suchen

sich beruflich verändern möchten

an einer Zusatzausbildung interessiert sind

Ihre Jobchancen verbessern wollen

wieder in das Berufsleben einsteigen wollen

sich auf eine anstehende Beförderung vorbereiten möchten

Ihren persönlichen Ausbildungsplan suchen

Wie kommen Sie zu einer Weiterbildungsberatung?

Eine Beratung kann entweder persönlich, telefonisch oder online (per Videokonferenz) erfolgen. Die persönliche Weiterbildungsberatung ist in St. Pölten, Amstetten, Gmünd, Gänserndorf, Mödling oder Neunkirchen möglich. Vereinbaren Sie einfach einen Termin unter: www.noe.wifi.at/beratung oder 02742 890 2000.

