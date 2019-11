Dass lebenslanges Lernen unabdingbar ist, um beruflich Erfolg zu haben, ist in der Bevölkerung nahezu unumstritten: 93 Prozent der Österreicher erachten kontinuierliche Weiterbildung als sehr oder einigermaßen wichtig, wie eine repräsentative IMAS-Umfrage im Auftrag des WIFI letztes Jahr zeigte. Als Nr. 1 der Erwachsenenbildung ist das WIFI die erste Anlaufstelle, wenn es um berufsbezogene Aus- und Weiterbildungskurse geht. „Ob Teilnahmebestätigung, Zeugnis, Diplom oder Zertifikat: Mit einem Abschluss vom WIFI haben Sie etwas in der Hand, das am Arbeitsmarkt zählt“, betont WIFI-Institutsleiter Mag. Andreas Hartl.

Abschlüsse mit Mehrwert

Ein WIFI-Abschluss wird am Arbeitsmarkt nicht nur anerkannt, sondern vielfach sogar nachgefragt – so z. B. das WIFI-Bilanzbuchhaltungszeugnis, das auch durch die European Management Accountants Association (EMAA) europaweit anerkannt ist. Auch einige Englisch-Kurse schließen mit einem Zertifikat der Universität Cambridge ab und sind damit ebenfalls international anerkannt.

Bildung ist nachhaltig

Josef Krückl, Human Ressources-Manager bei emc (Elektromanagement and Construction) in Böheimkirchen arbeitet in einem österreichweit tätigen Unternehmen. Mehr als 200 qualifizierte Mitarbeiter bieten ihren Kunden ein breites Spektrum an Dienstleistungen aus allen Bereichen der Elektrotechnik an. Für ihn sind WIFI-Abschlüsse neben der guten Grundausbildung unverzichtbar. Denn gerade im technischen Bereich erwarten die Kunden die neueste Technologie. Egal ob firmeninterne Trainings oder die Teilnahme der emc-Lehrlinge am Modell Lehre mit Matura, für Krückl sind alle WIFI-Abschlüsse wertvoll. „Wir profitieren enorm von den modernst ausgestatteten Werkstätten im WIFI und auch vom top aktuellen Know-how der Trainer“.

Weiterbildung schenken

Sie sind noch auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk? Aus- und Weiterbildung kann nämlich auch verschenkt werden – in Form von WIFI-Bildungsgutscheinen. Die Gutscheine sind für über 4.000 Veranstaltungen in ganz Niederösterreich gültig. Erhältlich ab 50 Euro an allen WIFI-Standorten in Niederösterreich. Nähere Informationen auch unter noe.wifi.at/bildungsgutscheine

Kurs-Tipps:

MSc Bilanzbuchhaltung

Ab 14.2.2020, WIFI St. Pölten

MSc Angewandtes Unternehmensmanagement

Ab 14.2.2020, WIFI Mödling

Fachakademie Medieninformatik und Mediendesign

Ab 13.2.2020, WIFI Mödling

Soft Skills-Akademie

Ab 20.3.2020, WIFI Mödling

Fachakademie Automatisierungstechnik

Ab 14.2.2020, WIFI St. Pölten