Die Werkmeisterschulen am WIFI NÖ bieten Facharbeiterinnen und Facharbeitern eine besonders attraktive Weiterbildung: Sie erwerben Fachwissen auf dem neuesten Stand der Technik. Im WIFI Niederösterreich werden derzeit folgende Fachrichtungen angeboten: Elektrotechnik, Maschinenbau-Automatisierungstechnik, Bauwesen, Bio- und Lebensmitteltechnologie, Technische Chemie und Umwelttechnik sowie Kunststofftechnik. Neben dem jeweiligen Fachwissen lernen die Teilnehmer außerdem betriebswirtschaftliche Grundlagen und trainieren ihre Führungskompetenzen. Mit dem Abschlusszeugnis, dem Werkmeisterbrief, ist auch die Berechtigung verbunden, Lehrlinge auszubilden – ein weiterer Grund, warum Werkmeister bei Unternehmen auf hohe Akzeptanz und Anerkennung stoßen. Für viele ist dieser Abschluss auch der erste Schritt in die Selbstständigkeit.

„Werkmeisterdiplom ist ein Dokument mit Gewicht“

Dass das Werkmeisterdiplom in der Wirtschaft heiß begehrt ist, zeigte sich auch bei der Diplomverleihung, die vor kurzem im WIFI St. Pölten stattfand. „Das Werkmeisterdiplom ist ein Dokument mit Gewicht. Die Absolventen übernehmen in ihren Betrieben fachliche Führungsfunktionen und bilden Lehrlinge aus. Mit der Werkmeister-Ausbildung haben sie eine langjährige und intensive Berufsausbildung abgeschlossen und sich für Führungsaufgaben in ihren Unternehmen gewappnet“, bedankte sich WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl bei der Verleihung.

Berufsbegleitende Ausbildung

Die Werkmeisterschule dauert zwei Schuljahre (vier Semester) und ist mit dem Beruf gut vereinbar. Der Unterricht findet berufsbegleitend Freitag und Samstag statt. Phasen des Präsenzlernens werden mit Selbstlernphasen und digitaler Lernunterstützung ergänzt, sodass die Teilnehmer ihre Lernzeiten flexibel einteilen können. Lukas Steiner absolvierte nicht nur die Ausbildung zum Werkmeister Maschinenbau- und Automatisierungstechnik sondern auch die Berufsreifeprüfung im WIFI St. Pölten: „Die Ausbildung ist praxisorientiert und das Wissen kann sehr gut im Unternehmen eingesetzt werden. Natürlich ist es eine Herausforderung, nach der Arbeit noch abends oder am Wochenende quasi die Schulbank zu drücken. Aber ich kann versichern: Es zahlt sich aus.“

Der Weg zum Werkmeisterbrief

Alle Facharbeiter/innen mit abgeschlossener einschlägiger Berufsausbildung können sich an den WIFI-Werkmeisterschulen einschreiben. Während des Schuljahres gibt es laufend Tests, und im Zuge der Abschlussprüfung bearbeiten die Teilnehmer/innen ihr „Meisterstück“ – eine Projektarbeit aus ihrem eigenen beruflichen Umfeld. Absolventinnen und Absolventen erhalten ein Abschlusszeugnis sowie den WIFI-Werkmeisterbrief. Mit dem Zeugnis in der Tasche genießen Werkmeister/innen internationale Reputation: Der Werkmeisterbrief ist ein staatlich anerkanntes, europaweit gültiges Zeugnis.

Ihr Weg zur Ingenieur-Qualifikation

Zusätzlicher Anreiz: Absolventen, die nach Absolvierung der Werkmeisterschule auch die Berufsreifeprüfung ablegen, können nach 6-jähriger Praxis die Ingenieur Zertifizierung erlangen.

Nähere Informationen und INFO-Veranstaltungen finden Sie auf www.noe.wifi.at/wms

Kurs-Tipps

INFO-Veranstaltung Werkmeisterschule, ab Herbst 2019 an mehreren Standorten in ganz NÖ

Werkmeisterschule Elektrotechnik, ab 14.9.2019, WIFI Gänserndorf

Werkmeisterschule Maschinenbau-Automatisierungstechnik, ab September 2019 in St. Pölten, Gmünd, Gänserndorf und Böhlerwerk

Werkmeisterschule Bauwesen, Ausbildung zum Baupolier, ab 27.9.2019 im WIFI St. Pölten