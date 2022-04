Wo liegen die Trends in der beruflichen Aus- und Weiterbildung?

Lern, was in dir steckt!

Das ist das Motto des neuen WIFI-Kursprogramms. „Die neu konzipierten und weiterentwickelten Angebote sind in erster Linie eine Einladung, den aktuellen Herausforderungen unserer Zeit mit Weiterbildung zu begegnen“, heißt es aus dem WIFI. Man richte sich mit dem Programm sowohl an interessierte Erwerbstätige wie auch an Wirtschaftstreibende, die sich mit einem positiven Blick auf die Zukunft optimal entwickeln wollen.

Neue Geschäftsmodelle und Innovation

Im neuen Kursbuch, das Mitte Mai erscheint, findet man neue Ausbildungen wie beispielsweise einen „Diplomlehrgang Achtsamkeits- und Resilienztraining“ oder den Lehrgang „Employer Branding“ ebenso, wie Kurse für erneuerbare Energien oder Smart Home. Nicht zuletzt lädt man mit fast 700 Kursen unter dem Motto “denk digital“ ein, sich fit für Digitalisierung zu machen.

Jetzt informieren

Am Donnerstag, dem 19.5. können sich Interessierte beim INFO-Tag gratis über das neue Angebot informieren. Von 15 bis 20 Uhr stehen 30 INFO-Webinare mit den WIFI-Bildungsprofis auf dem Programm. Anmeldungen ab sofort unter noe.wifi.at/infotag möglich.

Foto: WIFI

Weitere Infos:

noe.wifi.at/denkdigial

noe.wifi.at/infotag

WIFI-Kundenservice Telefon: 02742/851-20000