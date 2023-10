Besichtigungen am 20. Oktober 2023 ...

Wilhelmsburg im Mostviertel, nur etwa zwölf Kilometer südlich von St. Pölten gelegen, ist zweifellos ein hervorragender Ort zum Leben. Diese charmante Stadt im Herzen Niederösterreichs bietet eine einzigartige Kombination aus ländlicher Idylle und urbaner Annehmlichkeiten. In dieser reizvollen Umgebung entstehen derzeit 36 geförderte Wohneinheiten mit Kaufoption. Die Einheiten sind auf 9 Doppelhäuser, 1 Haus und 17 Wohnungen aufgeteilt. Zur Verfügung stehen – je nach Typ – 2 bis 4 Zimmer mit einer Wohnnutzfläche von ca. 56 bis 97 m². Private Freibereiche, sei es ein Balkon, eine Terrasse oder ein eigener Garten sind entsprechend zugeordnet. Jeder Quadratmeter wird optimal genutzt, und für zusätzlichen Stauraum stehen großzügige Einlagerungsräume zur Verfügung.

Foto: Terra

Am 20. Oktober 2023 kann man sich in der Zeit von 10 bis 14 Uhr einen persönlichen Eindruck vom Wohnangebot machen. Verkaufsberaterin Nicole Weyrer: „Ich freue mich darauf, Sie begrüßen zu dürfen und Sie durch die Anlage zu führen. Nutzen Sie diese Gelegenheit.“

Das Stadtzentrum von Wilhelmsburg ist bequem in etwa 7 Minuten zu Fuß erreichbar, was den Bewohner:innen eine bequeme Nähe zu allen Annehmlichkeiten der Stadt ermöglicht. Geboten wird eine breite Palette von Einkaufsmöglichkeiten, eine sehr gute Infrastruktur und eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten. Sichern Sie sich Ihr neues Zuhause in dieser Gemeinde und erleben Sie die Vorzüge einer lebendigen und dennoch idyllischen Lebensweise.