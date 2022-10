Sicher auf Schnee & Eis

Steffan Kerbl, ÖAMTC-Reifenexperte, erklärt: „Konsumentinnen und Konsumenten haben eine große Auswahl an guten Produkten, die sich vor allem in Details unterscheiden. Umso wichtiger für die Kaufentscheidung ist daher die Einschätzung, welche Reifeneigenschaften für den persönlichen Gebrauch am relevantesten sind.“ Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, wird aber ohnehin zu einem der acht Modelle (vier pro Dimension) greifen, die mit „Sehr empfehlenswert“ beurteilt wurden.

185/65 R15.

Von den 16 in dieser beliebten Kleinwagen-Dimension getesteten Reifen schafften vier ein „Sehr empfehlenswert“: Continental WinterContact TS870, Goodyear UltraGrip 9+, Semperit Speed-Grip 5 und Michelin Alpin 6. „Mit keinem dieser Modelle macht man etwas falsch, sie sind echte Allrounder, die sich nur in Nuancen unterscheiden. So haben hier beispielsweise Semperit und Continental in Sachen Kraftstoffverbrauch die Nase leicht vorn, dafür ist der Good-year eine Spur besser auf nasser Fahrbahn, während der Michelin wiederum beim Verschleiß überlegen ist“, fasst Kerbl zusammen. Die „Nicht empfehlenswert“ im ÖAMTC-Winterreifentest sind in der 185er-Dimension zu finden: Imperial Snowdragon HP und Wanli SW611 fallen mit eklatanten Schwächen bei Nässe durch. Diese Mängel sind so gravierend, dass auch ungewöhnlich gute Werte auf Eis und im Kraftstoffverbrauch (Wanli) bzw. im Verschleiß (Imperial) keine Empfehlung rechtfertigen können.

215/60 R16.

Auch unter den 17 getesteten 215ern gibt es vier Modelle, die „Sehr empfehlenswert“ sind: Continental WinterContact TS870, Good-year UltraGrip Performance+ und Michelin Alpin 6, diese Hersteller sind also in beiden Dimensionen ganz vorne zu finden. Vierter im Bunde ist der Dunlop Winter Sport 5 – interessant, weil der Hersteller mit dem Winter Response 2 in der kleineren Dimension eine Abwertung auf „Bedingt empfehlenswert“ hinnehmen muss. Bei diesen vor allem für SUV gebräuchlichen Reifen hat Dunlop die Schwächen auf trockener Fahrbahn hingegen gut im Griff, sodass dieses Modell punktegleich mit dem Continental auf Platz 1 durchs Ziel rollt.

