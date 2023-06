Weingut Andreas Ott: Landessieger 2023

Die niederösterreichische Landesweinprämierung ist eine der wichtigsten Weinprämierungen. Es werden mehr als 6.000 Weine eingereicht. Umso erfreulicher ist es, sich gegen diese hohe Anzahl an Spitzen- qualitätsweinen durchzusetzen. „Einen roten Landessieger mit dem Zweigelt 2021 zu gewinnen, motiviert mich zukünftig natürlich noch mehr. Wir haben in Niederösterreich ein sehr starkes Profil an Qualitätsweinen - hier zu gewinnen ist daher eine große Ehre“, freute sich Andreas Ott.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager gratulieren Landessieger Andreas Ott.

Foto: Andreas Ott

Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer Gala durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner; Landeshauptfrau-Stellvertreter Pernkopf, Bundesminister Norbert Totschnig und dem österreichischem Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager übergeben.

Das Wissen, das Gespür für die Natur, die Leidenschaft zum Weinbau und der Drang zur Qualität lassen Weine mit hoher Qualität entstehen. Der Landessieger sowie das breite Weinsortiment können am besten in der familiengeführten Buschenschank in Hagenbrunn verkostet werden.

Mehr Informationen:

www.andreasott.at



Nächste Öffnungszeiten:

29. Juli bis 20. August