HAK/HAS

Die berufsbildende höhere Schule in Wiener. Neustadt bietet als Ausbildungszweige die Handelsakademie (HAK), die Handelsschule (HAS) und die International Business Class (IBC) an. Nach der Reife- und Diplomprüfung können Absolventen der Schule jedes Studium beginnen oder gleich direkt ins Berufsleben einsteigen.

Die als „Entrepreneurship Education“-zertifizierte Bildungseinrichtung bereitet auf die vielfältigen Anforderungen des Wirtschaftslebens und auf eine weiterführende universitäre Ausbildung vor.

Die Wahlfreiheit gäbe Sicherheit, ohne sich später in der beruflichen Entscheidungsfindung einschränken zu müssen, lässt Direktor Gerhard Janovsky potenzielle Schüler wissen.

Um sich ein Bild davon zu machen, wie der Alltag an der Handelsakademie aussieht, gibt es – zusätzlich zum Tag der offenen Tür am 23. November – auch in diesem Schuljahr wieder die Möglichkeit, einen Schnuppertag in der HAK-, IBC- oder HAS-Klasse zu verbringen.

„Die Ausbildung an der Handelsakademie stellt die beste wirtschaftliche Basis aller Bildungsmöglichkeiten der Sekundarstufe zwei dar“, so Janosky.

Die Zweige der Schule haben aber dennoch unterschiedliche Schwerpunkte. So wird in der HAK nicht nur auf das Vermitteln eines umfassenden Wirtschaftswissens, sondern auch auf Persönlichkeitskompetenz Wert gelegt. Letztere wird etwas durch Fremdsprachen, Konfliktmanagement und Kundenorientierung erworben. Notebook-Unterricht und Entrepreneurship-Education sind Kern der fünf Jahre dauernden Ausbildung an der HAK, die mit Reife- und Diplomprüfung endet.

HAS: Berufseinstieg nach drei Jahren

Der Schwerpunkt in der HAS liegt in der wirtschaftlichen Ausbildung. Den Schülern wird das notwendige Wissen und Können zum sofortigen Berufseinstieg vermittelt. Außerdem wird in einer Übungsfirma praxisorientiertes Arbeiten geboten: vom Einkauf über die Buchhaltung bis zum Verkauf. So soll der Einstieg – ähnlicher einer dreijährigen kaufmännischen Lehre – ermöglicht werden. Die HAS dauert nämlich drei Jahre und endet mit einer Abschlussprüfung.

Netzwerke in der ganzen Welt aufbauen

HAK Im Zweig der International Business Class verbringen die Schüler ein Semester im Ausland – in diesem Fall in Amerika.

Etwas Besonderes ist der IBC-Zweig. IBC steht für International Business Class. Es handelt sic dabei um eine Klasse für leistungsorientierte, motivierte und weltoffene Schüler. Die Jugendlichen sollen durch besondere Förderung und ein exzellentes Lernumfeld zu ausgezeichneten Leistungen geführt werden.

„Im Rahmen der International Business Class bieten wir Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ein Semester im Ausland zu verbringen“, erklärt die Koordinatorin des Zweiges, Gudrun Prenner, die Grundzüge der Internationale Business Class.

Konkret müssen die Schüler der vierten Klasse entweder im ersten Halbjahr oder im zweiten ein Auslandssemester machen.

Der Zweig zeichnet sich aber auch noch durch neun Semester intensive wirtschaftliche Ausbildung aus. Außerdem werden eine Einführung in wissenschaftliches Arbeiten sowie viele gemeinsame Projekte mit Schulen im Ausland geboten.

Bei der Anmeldung an der HAK IBC werden die Bewerber eingeladen, ein persönliches Gespräch in der Direktion zu führen und folgende Unterlagen vorzulegen: Zeugnisse ab der siebten Schulstufe und ein Motivationsschreiben mit Foto, in dem auf einzelne Punkte des Anforderungsprofils Bezug genommen bzw. Erwartungshaltungen formuliert werden sollen. Falls vorhanden, werden die Bewerber auch gebeten, besondere Auszeichnungen und Teilnahmebestätigungen an Wettbewerben vorzulegen.

„Die Ausbildung an der IBC bietet durch das Sammeln von internationalen Erfahrungen, das Knüfen von neuen Kontakten und den Erwerb von interkultureller Kompetenz beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere“, so IBC-Zweig Koordinatorin Gudrun Prenner.