Die 38. Auflage der WISA im VAZ St. Pölten steigt heuer im Herbst, und zwar von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. September, jeweils von 9 bis 18 Uhr.

Die WISA-Herbst-Messe wird ausschließlich in der festen Halle des VAZ veranstaltet. Und es wird aufgrund der Covid-19-Auflagen keinen Vergnügungspark und kein Freigelände geben. An die 200 Aussteller werden den interessierten Besuchern mit Informationen und Neuheiten zu den diversen Branchen zur Verfügung stehen.

„Messen sind Business-Plattformen und absolut essentiell, um die Wirtschaft nach der Corona-Krise zügig und nachhaltig wieder in Gang zu bringen“, ist Veranstalter Frank Drechsler überzeugt, dass seine WISA im Herbst einen wichtigen Impuls geben wird, die Einkaufsbereitschaft wieder zu stimulieren. „Eine Herbstmesse ist doch anders zu organisieren, wie eine im Frühjahr“, so Drechsler, der aber verspricht, dass die WISA auch zum neuen Termin „eine echte Einkaufs- und Erlebnis-Messe“ bleibt. Natürlich steht auch diesmal das Thema „Bauen & Wohnen“ im Mittelpunkt. Aber es wird rundherum einige andere, besondere Schwerpunkte geben: E-Mobilität zum Beispiel, oder die „Wunderwelt Direktvertrieb“. Der Auftritt der einzelnen Direktberater spiegelt dabei die Vielfalt an Markenprodukten und das Beratungs-Know-How im Direktvertrieb wider. Mit dabei ist auch die insBesondere-Innenstadt mit seinen Handelsbetrieben. Ein weiteres Highlight ist die St. Pöltner Wohnstraße mit 60 m² Gemeinschaftsinfo der Aussteller. Auch die Erfinder sind heuer wieder mit dabei.

„Alle Aussteller und wir als Veranstalter sind bemüht, die WISA so richtig Herbst-fit zu machen und freuen uns trotz Corona-Maßnahmen auf reges Interesse der zahlreichen Besucher“, rührt Drechsler die Werbetrommel. Infos: www.wisa-messe.at.