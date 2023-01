Den passenden Betrieb finden

„Die richtige Berufswahl können junge Menschen nur treffen, wenn sie ihre Talente und Potenziale kennen“, erklärt Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ und ergänzt: „Als verlässlicher Partner im Bildungsbereich ist es uns wichtig, die Angebote zur Berufsorientierung stetig auszubauen und an die Erfordernisse der modernen Arbeitswelt anzupassen.“

Eine gute Möglichkeit zur Orientierung im weiten Feld der Ausbildungsmöglichkeiten bietet die Schnupperlandkarte der WKNÖ. Rund 500 Betriebe sind gelistet und geben Jugendlichen die Gelegenheit, Berufe näher kennenzulernen und auszuprobieren. Die Vorteile einer Schnupperlehre sind zahlreich, der Nutzen für Jugendliche und Betriebe groß: Es gibt zwar keine Bezahlung, dafür aber Erfahrungen direkt „am Job". Und auch für den Betrieb gibt es kaum Aufwände. „Eine Schnupperlehre zu vereinbaren ist meist ganz einfach. Mehr noch: Das Interesse kommt beim Chef gut an. Deshalb: Landkarte aufrufen, Suchkriterien eingeben, Unternehmen finden und Termin vereinbaren“, rät der WKNÖ-Präsident.

Schnupperlandkarte: Tobias Mann und Michelle Lutzer informieren sich über die Möglichkeiten zur Schnupperlehre in Niederösterreich. Foto: WKNÖ

Ferialpraktikakarte bringt Unternehmen und junge Menschen zusammen

Um Schülern gezielt beim Finden von Praktika- und Jobplätzen zu helfen und den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihre Angebote transparent zu machen, hat die Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ) zudem eine Ferialpraktika-Karte entwickelt. „Viele Schüler müssen im Zuge der schulischen Ausbildung ein Ferialpraktikum machen.

Darüber hinaus nutzen Schüler und Studenten auch die Ferien, um Geld zu verdienen und berufliche Erfahrung zu sammeln. Die Ferialpraktika-Karte bringt hier junge Menschen und Unternehmen gezielt zusammen“, betont Wolfgang Ecker.

Präsentieren die neue Ferialpraktika-Karte der Wirtschaftskammer NÖ: v.l. WKNÖ-Direktor-Stv. Alexandra Höfer, Katharina Umgeher und Nadja Lashofer sowie WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Foto: Andreas Kraus

So funktioniert die Ferialpraktika-Karte

Über die Domain www.ferialjob-noe.at findet man die in die „Lehre-Respekt-Seite“ der WKNÖ (www.lehre-respekt.at) eingebettete Ferialpraktika-Karte. Es bieten sich mehrere Suchmöglichkeiten: Zunächst gibt es die Unterscheidung nach Ferialpraktikum oder Ferialjob. Anschließend kann man nach Postleitzahl und Umkreis sowie Bezirken abfragen. Weitere Suchmöglichkeiten erlauben das zielgerichtete Finden von Stellen: Schultyp, Alter, Tätigkeitsbereich, Beginn etc. In einer Landkarte werden dann die Suchergebnisse angezeigt. Die Daten werden von den Unternehmen selbst in die Plattform eingegeben. Die Unternehmer erhalten in regelmäßigen Abständen eine Erinnerung, ihre Angaben auf Aktualität hin zu überprüfen.

Alle Infos unter www.ferialjob-noe.at und www.lehre-respekt.at