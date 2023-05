Für eine Lehre begeistern

Eine Lehre eröffnet jungen Menschen sämtliche Möglichkeiten – von der gefragten Fachkraft bis zum eigenen Unternehmen. Auf dem Weg dorthin unterstützt die Wirtschaftskammer NÖ mit einer Palette unterschiedlichster Maßnahmen. „Vielen unserer Betriebe ist es ein Anliegen, die Fähigkeiten ihrer Lehrlinge in dem einen oder anderen Bereich weiterzuentwickeln. Mit skillsUP haben wir ein neues, österreichweit einzigartiges Projekt zur Lehrlingsunterstützung initiiert“, betont WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

skillsUP richtet sich an Lehrbetriebe, die die Fähigkeiten der Lehrlinge in den Bereichen Deutsch, Englisch, Mathematik, geometrisches Zeichnen oder Kommunikation verbessern möchten. „Das Einzigartige an dieser Lernunterstützung ist, dass sie an die individuellen Bedürfnisse des Lehrlings ausgerichtet ist. Daher findet im Vorfeld mit Lehrling und Lehrbetrieb ein individuelles Einstiegsgespräch statt und anschließend werden die notwendigen Schulungsmodule und Schulungstage zugeteilt“, erklärt Ecker. Umgesetzt wird das Projekt von der WKNÖ in Kooperation mit dem WIFI und mit Unterstützung der Fachorganisationen der Sparte Gewerbe und Handwerk.

WKNÖ unterstützt, den passenden Betrieb zu finden

„Die richtige Berufswahl können junge Menschen nur treffen, wenn sie ihre Talente und Potenziale kennen“, weiß Ecker. Eine gute Möglichkeit zur Orientierung im weiten Feld der Ausbildungsmöglichkeiten bietet die Schnupperlandkarte der WKNÖ. Rund 500 Betriebe sind gelistet und geben Jugendlichen die Gelegenheit, Berufe näher kennenzulernen und auszuprobieren. Um Schülern gezielt beim Finden von Praktika- und Jobplätzen zu helfen und den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihre Angebote transparent zu machen, hat die WKNÖ zudem eine Ferialpraktika-Karte entwickelt. „Die Ferialpraktika-Karte bringt junge Menschen und Unternehmen gezielt zusammen“, betont Ecker.

www.skills-up.at

www.lehre-respekt.at