Meine 10 Kultur-Tipps im Waldviertel

1. DONAUFESTIVAL Krems

Das Donaufestival in Krems steht von 29. April bis 8. Mai unter dem Titel „Stealing The Stolen“, was bedeutet, dass es keine Entwicklung der Kunst und Kultur ohne Aneignungsprozesse von Fremdem gibt. Belegt wird das durch die inhaltliche Vielfalt von Live-Musik, DJ Line, Film und Performance sowie durch Mitwirkende aus aller Welt.

www.donaufestival.at

2. 41. INT. MUSIKFEST

Waidhofen/Thaya

Nach zwei Jahren Pause geht vom 1. bis 3. Juli im Waidhofner Thayapark wieder die musikalische Post ab. Ein hochkarätiges Programm mit internationalen Gästen von den USA bis Island, Rumänien oder Afrika bringt Jazz, Swing, Blues, Folk, World-Music, Latin, afrikanische Musik, Folklore, aber auch Dialektlieder der Tante Hedwig in Waldviertler Mundart an den Thayastrand.

www.folkclub.at

3. OTTO LECHNER FESTIVAL Horn

„Invention and Memories“ heißt das neue Festival, das Akkordeonist Otto Lechner mit „KiT-Kultur im Tonkeller“ ins Kunsthaus Horn gebracht hat. Der Mastermind und musikalische Weggefährten bieten von 19. bis 22. Mai an verschiedenen Schauplätzen ein genreübergreifendes Programm.

www.kulturimtonkeller.at

4. PFINXT´N FESTIVAL

Heidenreichstein

Unter dem Motto „Dichter, Brot und Wödmusik“ lädt Alf Krauliz von 3. bis 5. Juni zum siebenten Pfinxt’n-Festival in die Wasserburg Heidenreichstein. Das Programm reicht von Paul Gulda, Nino aus Wien, Erwin Steinhauer bis zu Harri Stojka und vier Dichter-innen bei „Wasser und Brot“ im Burgkeller.

www.pfinxtn.at

5. TAM – THEATER

AN DER MAUER

Das nördlichste Theater Österreichs mit ganzjährigem Spielplan in Waidhofen widmet sich zeitgenössischer Theaterkunst und kabarettistischen Produktionen. Mit „Der Lechner Edi schaut ins Paradies“ von Jura Soyfer kommt ab 17. Mai ein österreichischer „Klassiker“ von beklemmender Aktualität in grotesk-satirischem Gewand auf die Bühne. Der Saisonschluss wird am 25. und 26. Juni mit „Theaterklamauk“ im TAM-Garten zelebriert.

www.tam.at

6. KUNSTMUSEUM WALDVIERTEL

Unter „Warlamis-Highlights“ widmet das Kunstmuseum in Schrems den Künstlern und Museumsgründern Heide und Makis ( ) Warlamis zu Ehren ihres 80. Geburtstages eine Jubiläumsausstellung. Gezeigt wird Klassisches, Seltenes und nie Präsentiertes aus ihrem Œuvre, wobei das gesamte Museumsareal samt Skulpturenpark von ihrer Handschrift geprägt ist.

www.daskunstmuseum.at

7. SCHRAMMEL-KLANG-FESTIVAL Litschau

Das „Woodstock des Wiener-liedes“ findet ab 8. Juli an zwei Wochenenden um den Litschauer Herrensee statt. Schrammel-Quartette in klassischer Besetzung, wie populäre moderne Ensembles musizieren auf mehreren Naturbühnen um den See, im idyllischen Strandbad und im Herrenseetheater, verbinden in der Atmosphäre traditionelle Klänge mit musikalischen Experimenten.

www.schrammelklang.at

8. GALERIEN THAYALAND

Österreichische Gegenwartskunst vom Feinsten, von der Malerei und Installation bis zur Skulptur und Videokunst präsentieren die Galerien Thayaland. Das sind die Kunstfabrik in Groß Siegharts mit Schwerpunkt nationale und internationale zeitgenössische Kunst sowie der Raum für Kunst und die Galerie Lindenhof in Raabs mit ausgewählten Gruppenausstellungen der NöART.

www.galerien-thayaland.at

9. WALD4TLER HOFTHEATER

Mit der Komödie „Nein zum Geld“ startet das Hoftheater in Pürbach am 6. Mai in seine 37. Spielsaison und erfreut sein Publikum mit Eigenproduktionen und einer bunten Mischung von Gastspielen aus den Bereichen Musik, Kabarett und Literatur. Etwa mit der Jubiläumsrevue der Gesangskapelle Hermann am 2. Juni, Hamlet als One-Man-Show von Stefano Bernardin am 3. Juni oder Thomas Maurer am 17. Juni mit seinem aktuellen Kabarettprogramm.

www.hoftheater.at

10. SYRNAU Zwettl

Der Kultur:Impuls:Zwettl SYRNAU ist eine musikalische Waldviertler Edelmarke. Das Team fördert die lokale Musikszene, gestaltet aber auch mit österreichischen und internationalen Spitzenmusikern ein erstklassiges Programm – wie am 21. Mai mit dem Lila Indian Jazz Project. Ein höchst vergnüglicher musikalischer Schlusspunkt vor der Sommerpause ist die Zwettler Jam-Session Open Stage am 25. Juni.

www.syrnau.at