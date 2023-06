Mit der Kamptal in gute Wohn-Zukunft

Insgesamt 18 attraktive Wohnungen mit topmoderner Ausstattung hat die Gemeinnützige Wohnbau GmbH Kamptal in den vergangenen Monaten im Westen des Bezirks Horn errichtet. In Irnfritz entstanden in einer Wohnhausanlage in der Florianigasse zehn Wohnungen, in Japons am Wolfackerweg acht.

Foto: Werbung

Die Besonderheit der Anlage in Irnfritz ist, dass sie direkt im Gemeindezentrum errichtet wurde. Die Wohnungen, die im dreigeschoßigen Bau entstanden sind, weisen Größen von 56 bis 76 m² auf und verfügen über zwei bis drei Zimmer. Jede dieser Wohnungen verfügt über einen eigenen Pkw-Stellplatz im Außenbereich der Wohnhausanlage.

Im Erdgeschoß befindet sich der Hauptzugang zum Gebäude. Sämtliche Geschoße sind über eine Stiegenanlage erreichbar, ein Lift sorgt für die zeitgemäße Barrierefreiheit des Hauses. Die Einlagerungsräume, der Technikraum, ein Müllraum und der Abstellraum für den Hausbesorger sind im Erdgeschoß untergebracht. Der Fahrrad- und Kinderwagenabstellraum befindet sich in einem angrenzenden Nebengebäude.

Die dreigeschoßige Wohnhausanlage im Irnfritzer Zentrum überzeugt mit moderne Architektur.

Foto: Eduard Reininger

Jede Wohnung hat Terrasse oder Balkon

Neben einem eigenen Keller-Abteil verfügt jede Wohnung auch über eine Terrasse bzw. einen Balkon, es gibt auch Mietgärten. Im Außenbereich ist im Gartenbereich auch genug Platz für einen Spielplatz.

Foto: Werbung

Die acht Wohnungen – auch sie liegen direkt im Ortszentrum – in der Wohnhausanlage in Japons sind zwischen 51 und 56 m² groß. Der Haupteingang befindet sich im Erdgeschoß der Anlage. Das Obergeschoß ist über ein Stiegenhaus erreichbar. Auch hier sind im Erdgeschoß Einlagerungsräume, der Technikraum und ein Gemeinschaftsraum samt Terrasse untergebracht. Der Fahrrad- und Kinderwagenabstellraum und der Müllraum befinden sich in einem angrenzenden Nebengebäude.

Die Wohnungen verfügen sowohl über ein Kellerabteil, als auch über Terrasse oder Balkon. Teilweise gibt es auch Mietgärten.

Bei ihren Projekten legt die Kamptal höchsten Wert auf Lebensqualität. Aus biologischer Sicht werden die Wände soweit wie möglich in Ziegelbauweise ausgeführt. Ein besonderes Augenmerk wurde in beiden Projekten auf die Schall- und Wärmedämmung gelegt.

Vor ziemlich genau einem Jahr feierten Kamptal-Geschäftsführer Johannes Ott, Gemeinderat Erwin Stella, Kamptal-Geschäftsführer Wolfgang Berger, Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer, Bürgermeister Hermann Gruber und geschäftsführender Gemeinderat Josef Strak die Gleichenfeier in Irnfritz. Foto: Eduard Reininger

Heizung: Fernwärme und Fußbodenheizung

Beheizt werden die Wohnungen über einen Fernwärmeanschuss mittels Fußbodenheizung. Die Warmwasserbereitung erfolgt mittels Elektro-Hängespeicher kombiniert mit einer PV-Anlage. In jeder Wohnung kommt eine kontrollierte Wohnraumlüftung zum Einsatz, sie soll für ein gesundes Raumklima sorgen.