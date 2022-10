Gut schlafen im Zirbenbett

Die Tischlerei Bieber wird bereits in zweiter Generation von Alfred und Tanja Bieber in der Marktgemeinde Litzelsdorf geführt. Das Unternehmen wurde im Jahr 1960 von Alfred Bieber senior als Möbeltischlerei gegründet. Seit zirka 15 Jahren ist der Betrieb auf Zirbenmassivholzbetten und Schlafberatungen spezialisiert. Das Unternehmen wird als reiner Familienbetrieb geführt.



Vielfältige Angebote für gesunden Schlaf

Das Traditionsunternehmen bietet metallfreie Zirbenmassivholzbetten sowie metallfreie Massivholzbetten an. Außerdem werden Schlafsysteme, Schlafberatungen und vielfältige Schlafzimmereinrichtungen angeboten. Massivholzbetten, Kästen, Kommoden und weitere Einrichtungsgegenstände werden nach Maß produziert. „Mit unseren Betten und Schlafsystemen wollen wir eine naturnahe Schlafumgebung schaffen. Jedoch setzen wir sehr stark auf eine gute Kundenbeziehung und eine individuelle Beratung. Alle Kunden haben bei uns Namen und keine Nummern.

Dies ist für uns immer schon ein optimaler Ansatz für eine gute Kundenbeziehung“, berichten Alfred und Tanja Bieber, die auch betonen, dass metallfreie Zirbenmassivholzbetten am meisten gefragt sind, wie auch die Schlafsysteme, da das Thema Schlafen und ausgeruhtes Aufwachen immer wichtiger und bewusster wahrgenommen werden und die Kunden viel Wert auf die Qualität des Holzes legen. „Deswegen kommen Kunden speziell oft zu uns, da sie bei uns auch das Holz direkt im Lager ansehen können und auch gerne die Werkstatt besichtigen können“, so Alfred und Tanja Bieber.

Das Produkt, auf welches das Familienunternehmen am meisten stolz ist, ist die metallfreie mustergeschützte Stufenverbindung, welche von der Tischlerei Bieber selbst entwickelt wird. Die Vorteile von metallfreien Betten seien vielfältig, wie zum Beispiel keine störenden Metallfaktoren im Bett oder die hervorragende Stabilität. „Ein metallfreies Bett, egal in welcher Holzart, ist ein Bett für die Ewigkeit“, berichtet Familie Bieber.



Holz und ein gutes Schlafsystem

Die Zirbe kann sich positiv auf den Körper auswirken, sie kann zu einem ruhigeren, entspannteren Schlaf beitragen und ein entspannteres Aufstehen fördern, sie kann die Herzfrequenz senken, sie kann Körper und Geist beruhigen und kann sich positiv auf Wetterfühligkeit auswirken. „Ein Stück Natur im Schlafzimmer – Holz und natürliche Materialien im Schlafzimmer sind für einen guten Schlaf oftmals essenziell. Natürlich ist aber auch ein gutes Schlafsystem für einen guten und ausgeruhten Schlaf wichtig“, berichten Alfred und Tanja Bieber, die für alle Interessenten und Kunden als regionaler Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

„Wir freuen uns darauf, weiterhin viele Schlafzimmer mit einem ‚naturnahen Schlaferlebnis‘ zu versorgen. Wir freuen uns über jedes einzelne Gespräch in unseren Schlafstudios in Litzelsdorf oder Wiener Neustadt“, so Alfred und Tanja Bieber.