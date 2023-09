Hauptsache, massiv gebaut

Während der Corona-Krise haben viele den Wert der eigenen vier Wände wieder entdeckt. Mehr denn je ist demnach das Eigenheim als Wertanlage eine stabile Basis, die gerade durch die derzeit günstigen Zinsniveaus bei Krediten eine sinnvolle Alternative zu klassischen Sparformen darstellt.

Der Fokus auf eine energieeffiziente Bauweise verwandelt Massivbauhäuser für viele Jahre in eine verlässliche und kostengünstige Wohnform, die darüber hinaus mit viel Komfort punktet – und das bei höchster Individualität.

Auch in Sachen Wiederverwertbarkeit haben es massive Baustoffe in sich – obwohl sich unsere Lebensumstände im Laufe der Zeit verändern, bleiben Beton, Ziegel und Co. als wiederverwertbare Baustoffe echte Nachhaltigkeitskaiser.

Auf der Suche nach dem richtigen Baustoff für die eigenen vier Wände gibt es einiges zu beachten, schließlich verbringen wir den Großteil unseres Lebens im eigenen Zuhause. Beton, Ziegel, Putz & Co. schaffen in der Planung und Umsetzung für Bauherren dabei eine stabile Basis, die nicht nur enorm langlebig ist, sondern auch in Zeiten des nachhaltigen Bauens eine besonders große Rolle spielt. Angenehme Temperaturen, das ganze Jahr über Aber massive Baustoffe können noch viel mehr: Schlau geplant kann durch ihren Einsatz viel Technik ersetzt werden, was einen ressourcenschonenden Alltag ermöglicht. Denn Ziegel und Beton sorgen durch intelligente Bauteilaktivierung Sommer wie Winter für angenehme Temperaturen. Dabei kann man auf eine Klimaanlage übrigens getrost verzichten: in Zeiten der sich stetig ändernden Witterung ein Zukunftsthema, das Häuslbauer besonders anspricht.

Eine ordentliche Beschattung und umsichtige Planung von Fensterflächen helfen zusätzlich, der Hitze im Sommer ein Schnippchen zu schlagen. Verputzte Außen- und Innenmauern schaffen zusätzlichen Komfort, indem sie vor Schimmel und Feuchtigkeit schützen und die Innenräume angenehm wohnlich machen. Fertigteile aus Beton haben viele Vorteile Für alle, die sich recht rasch für die Umsetzung des Haustraums entscheiden, sind Betonfertigteile das Mittel der Wahl. Nach eingehender Planung punkten sie durch eine kurze Montagezeit – zusätzlich wird die Bauzeit verringert, da die einzelnen Elemente auch im Winter ganz problemlos versetzt werden können.

Neben den Vorzügen, die das Material Beton an sich schon mitbringt – nämlich die gute Wärmedämmung, den hohen Brandschutz des Materials und die Atmungsaktivität inklusive angenehmen Raumklima, haben Fertigteile aus Beton auch bauliche Vorteile. Denn die Fertigung im Werk auf computergesteueter Basis sichert nicht nur hohe Qualität, sondern auch termingerechte Lieferung, verkürzte Bauzeiten und geringere Kosten – und das bei höchster Gestaltungsfreiheit. Gerade im Bereich des mehrgeschoßigen Wohnbaus ein echtes Asset.

Darüber hinaus wird die Errichtung eines Kellers bei Einfamilienhäusern zum Kinderspiel. Aber auch der Garten verwandelt sich mit Betonfertigteilen und individuellen Designstücken zum dauerhaften Sommerparadies. Vielleicht ist genau jetzt die Zeit fürs neue Lieblingsstück im Freien?