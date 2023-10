worldwhisky.at präsentiert Themen – Whiskytastings

Whiskytasting im Golfclub Spillern 20.10.2023

Wir freuen uns ein besonderes Tasting im Golfclub Spillern durchführen zu dürfen. Es wird ein genussvoller Abend und zwar mit einer Auswahl an im Sherryfass gereiften oder "gefinishten" Whiskys. Auch werde ich aus meinem "private Stock" eine limitierte nicht mehr erhältliche Rarität von TAMDHU mitbringen. Natürlich gibts in der zweiten Hälfte des Tastings wie immer Whisky für unsere Torf/Rauch Liebhaber. Beginn 17:30

Whiskytasting im GWÖLB in Korneuburg 03.11.2023

Wir freuen uns ein besonderes Tasting im GWÖLB in Korneuburg durchführen zu dürfen. Es wird ein genussvoller Abend und zwar mit einer Auswahl an Einzelfassabfüllungen namhafter Distilleries. Natürlich wird es ein ausgewogenes Programm mit torfig/rauchigen und fruchtigen Whiskies. Raritäten sowie Neuheiten werden vertreten sein. Beginn 18:00 Uhr.

Whiskytasting "Whisky-Weltreise" 10.11.2023

Wieder gibt es eine Whiskyweltreise und dieses Mal in Kooperation mit "Restaurant WieMex" in 2104 SPILLERN - Schulgasse 1. An diesem Abend gibt es ab 18:30, 8 Whiskys aus 8 verschiedenen Ländern. Natürlich wie immer mit etwas Neuem bzw. Einzelfasswhiskys. Dieses Mal landen wir in Australien, Deutschland, Irland, Israel, Schottland, USA, Zypern und Tschechien.

Whiskytasting "Irland & Schottland" 2.12.2023/19:00

Wieder gibt es eine Whiskyverkostung in Kooperation mit "The drunken Donkey" in TERNITZ - Thannerstraße 4, 2631 Sieding. Hier haben wir einen Partner wo in passender Atmosphäre verkostet werden kann. An diesem Abend gibt es 8 Whiskys aus IRLAND & SCHOTTLAND. Natürlich wie immer mit etwas Neuem bzw. Einzelfasswhiskys. Ergänzend zu einem der irischen Whiskys gibt's auch ein Guiness und wie immer ausreichend dunkle, irische Schokolade. Abgerundet wird das Rahmenprogramm mit Infos zur Entstehung des Whisky, basierend auf neuesten Erkenntnissen und Anekdoten.