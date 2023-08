Weltklasse-Hochdruckbehälter weiter optimieren

In unserem, 2021 neu errichteten, Kompositwerk werden Behälter und Tanksysteme für Wasserstoff und Erdgas konstruiert und hergestellt. Worthington bedient dadurch Unternehmen am Markt für alternative Brennstoffe und unterstützt diese beim Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele.

Foto: Worthington

Wir drehen also am Puls der Zeit und leben Innovation und Nachhaltigkeit! Und genau für diesen zukunftsträchtigen Bereich ist es unabdingbar, kluge und junge Köpfe wie die Waidhofner HTL-Absolventinnen und Absolventen zu gewinnen. Einige unserer Kolleginnen und Kollegen haben selbst an der HTL Waidhofen maturiert und können von der dortigen praxisbezogenen Ausbildung, fundiert mit theoretischem Wissen, in ihren Jobs bei Worthington stets profitieren.

Foto: Worthington

Wir sind…

MAKERS OF MOTIVATED WORKERS: DEINE ARBEIT ZÄHLT

Bei Worthington gibt es ein Motto, das die übliche Redensart am Arbeitsplatz auf den Kopf stellt: „Gott sei Dank ist heute Montag!“ Spannende Aufgaben, Projekte sowie Kolleginnen und Kollegen machen es uns leicht, jeden Tag zur Arbeit zu kommen. Wir haben eine Kultur aufgebaut, in der DEINE Ideen wichtig sind – und in der DU definieren kannst, was „Makers of Better“ für dich bedeutet.

Komm zu uns ins Team und mach einen Schritt in Richtung nachhaltige Zukunft!

Trag dich noch heute in unser Talente-Pool ein unter: jobs.worthingtonindustries.eu

Worthington Cylinders GmbH

Beim Flaschenwerk 1

3291 Kienberg bei Gaming

jobs@worthingtonindustries.com

jobs.worthingtonindustries.eu

facebook.com/WorthingtonCylindersGmbH