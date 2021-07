Youth Academy for Musical and Dance.

Die YAMD ist eine Tanz/Ballett/Musical Schule in Korneuburg für Kinder und Jugendliche im Alter von ca. 8 bis 18 Jahren.

Anfangen kann man bei der YAMD im neuen Musicalkurs für Kinder von 8-12 Jahre oder im neuen Kurs von 13+ Jahre. Hat man schon einiges an Erfahrungen im Tanzbereich gesammelt, kann man auch sofort in den fortgeschrittenen Kurs von 10-14 Jahre, oder im Kurs von 15+ Jahre einsteigen.

YAMD

Im Musicalkurs werden alle Bereiche der Musicalkunst geübt.

Wir:

trainieren klassisches Ballett, die Basis für fast jede Art von Tanz

trainieren schwungvollen Jazz (Stile wie von Matt Mattox und Bob Fosse) und eleganten lyrical Jazz

trainieren modernen Tanz, Stile wie; Horton, Graham und Limon

lockern die Füße beim rythmischen Stepptanz

Singen und üben Lieder aus allen unterschiedlichen Musicalproduktionen von „Grease“ bis „Cats“, dazu werden dann auch noch Choreografien getanzt und auf Schauspiel geübt.

So wird der Kurs sehr abwechslungsreich gestaltet und den Kindern immer Spaß bereiten. Für fleißige Kinder gibt es die Möglichkeit an der YAMD in die „YA Company“ aufzusteigen. Die „YA Company“ nimmt teil an den jährlichen Wettbewerben der ASDU-international.

YAMD

Heuer wurde sie 2-fache österreichische Staatsmeister und erhielt zusätzlich noch 2-mal Bronze bei der Austrian Open in Wr. Neustadt.

Unterrichtet werden die Kurse von den Musicaldarstellerinnen:

Susanne ten Harmsen, sie spielte unter anderem im Wiener Raimundtheater in TANZ DER VAMPIRE das Tanzsolo, übernahm die 2. Besetzung der Weiblichen Hauptrolle in JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT und tanzte das tanzsolo in ICH WAR NOCH NIEMALS IN NY, im wiener Metropol spielte sie die Hauptrolle in CRAZY LOVE, im Ronachertheater spielte sie nochmal in TANZ DER VAMPIRE und in EVITA mit. Sie ist auch Jazzpädagogin an der Musicalausbildung die “Performing Academy” in Wien.

Stefanie Rieger spielte unter anderem die Rote Herzkönigin in der Artistik-Show WONDERLAND und die Mary in IM TAL DES TODES bei den Karl May-Festspielen Winzendorf, IM WEISSEN RÖSSL bei den Schlossfestspielen Langenlois und der Tour- Produktion von SCROOGE – EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE für die Rolle der Ms. Cratchit.

Hast du Lust mitzumachen oder willst du mal schnuppern kommen? Dann melde dich jetzt an unter yacompany@icloud.com.

Wir freuen uns auf dich