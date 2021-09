Brot, Gebäck, Mehlspeisen, Käse, Wurst, Milchprodukte, Imbisse und Getränke – alles frisch vor der Haustür: der Weinberger Gebäck-Express hat sich in den vergangenen Jahren als beliebter Nahversorger im Mostviertel etabliert. Was den Charme der fahrenden Läden ausmacht, erklärt Bäckermeister Alexander Weinberger.

Lieferservice wird im Handel immer beliebter. Ihr habt damit schon seit Jahren Erfolg. Warum?

Alexander Weinberger: Ganz einfach: Wir beliefern unsere Kunden täglich zum gewünschten Zeitpunkt mit Top-Produkten – völlig kostenlos, ohne Mindestbestellmenge und ohne Vorbestellung, auf Wunsch auch gerne in eine hinterlegte Einkaufstasche. All das schafft maximalen Komfort und hohe Zufriedenheit.

Wann sind deine Gebäck-Express-Autos unterwegs und wie kommt man auf den Tourplan?

Weinberger: Die Gebäck-Express-Teams sind fünf Tage in der Woche unterwegs – von Montag bis Freitag. Dieser Fahrplan ist ab 1. Oktober neu und wurde vor allem im Hinblick auf unsere Mitarbeiter von früher sechs Tagen reduziert. Wer von uns beliefert werden möchte, kann das einfach über unsere Website per Mail oder Telefon bekanntgeben. Wir brauchen nur den oder die gewünschten Liefertage und eine Wunsch-Uhrzeit.

Wie weit liefert ihr?

Weinberger: Jede Tour startet und endet in unserer Bäckerei in Ybbs an der Donau und erstreckt sich auf auf einen Umkreis von rund 50 Kilometer. Weil wir unser Service gerade ausbauen, suchen wir motivierte Verkaufspersönlichkeiten - auch Quereinsteiger, die selbständig agieren und bereits am Vormittag ihren Arbeitstag erledigen wollen. Als Gratis-Bonis gibt es von uns kostenloses Frühstück oder Snacks, 50% Rabatt auf all unsere selbst hergestellten Backwaren, Mehlspeisen und Torten ein Super-Team und vieles mehr.