AK-Services für junge Menschen

AK YOUNG – die Jugendmarke der AK – spricht die Altersgruppe von 14 bis 24 Jahren an, AK Kids die Kinder.

Top-Beratung

Kostenlose Beratung bei Fragen rund um Lehre, Berufsschule oder Dienstvertrag – das bekommen Jugendliche bei der AK Niederösterreich.

„Wenn die Lehrlingsentschädigung nicht ausbezahlt wird, Überstunden nicht entlohnt werden, hilft unser junges AK YOUNG-Team zuverlässig weiter“, sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Berufsinfomessen

Je früher, desto besser! Berufsorientierung ist ein wichtiges Thema. Damit Jugendliche sich für einen Beruf entscheiden, der zu ihren Talenten passt, veranstaltet die AK die große Berufsinfomesse „Zukunft | Arbeit | Leben“ in Bad Vöslau und in St. Pölten. Jährlich besuchen 10.000 SchülerInnen die beiden Berufsinfomessen.

Bei der AK-Kids Messe „Berufe zum Angreifen“ können sich Volksschulkinder spielerisch mit der Arbeitswelt auseinandersetzen.

Bewerbungstrainings

Damit es mit der Bewerbung für die erste Lehrstelle bzw. das Praktikum klappt, bietet die AK Bewerbungstrainings für SchülerInnen an. Jährlich profitieren über 3.000 Jugendliche von dem Angebot.

Jugendtheater & Events

AK YOUNG bringt auch Jugendtheater und Kabarett zu Themen wie z. B. Mobbing in die Schulen. Das jährliche Sommer-Open Air “Splash Hard” am Ratzersdorfer See bietet den perfekten Mix aus angesagten Musik-Acts, Sport-Action & Fun.

AK-Kids Schwimmkurse

Für Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren werden kostenlose Schwimmtrainings angeboten.

AK-Kids Digi-Weeks

Ferienbetreuung mit Wissenstransfer für Kinder von 7 bis 10 Jahren. Den Kindern wird auf spielerische Weise digitales Basiswissen vermittelt.

Infos

akyoung.at und noe.arbeiterkammer.at