Reihenhaus mit Blick über Stadt

Es ist geschafft: Das Reihenhausprojekt in der Bahnhofstraße, das 2017 geplant und später auf Eis gelegt wurde, konnte nun fertiggestellt werden.

Die moderne Reihenhausanlage mit Blick über die Dächer der Zwettler Innenstadt wurde 2022 von Wiener Immobilieninvestoren übernommen, und im April desselben Jahres wurde mit dem Ausbau der Häuser begonnen. „Wir bieten hier hochgradig energieeffiziente Bauweise, alle Häuser sind mit Wärmepumpenheizung und Wohnraumlüftung ausgestattet“, freut sich Projektleiter Mag. (FH) Roland Walther über die gelungene Umsetzung des Bauprojektes.

Neun Wohneinheiten mit Eigengärten und Balkon sind in dieser Anlage auf drei Reihenhäuser verteilt.

Mag. (FH) Roland Walther informiert am Tag der offenen Tür. Foto: privat

Für jedes Haus steht ein Abstellplatz in der Tiefgarage zur Verfügung. Einfahrt in diese ist in der Bahnhofstraße, wo sich auch ein Lift für den barrierefreien Zugang zu den Häusern befindet. Die Reihenhausanlage führt von der Bahnhofstraße bis zur Brunnengasse, wo sich weitere sechs Carports befinden.

Alle Häuser sind ab sofort schlüsselfertig beziehbar und sowohl für Eigennutzer als auch Anleger attraktiv.

Öffentliche Besichtigungen am 7. Mai

Damit sich die Zwettler überzeugen können, wie hervorragend die Qualität der Häuser und wie attraktiv die Lage der Anlage ist, lädt die „Bahnhofstraße 23 Immobilien GmbH“ am Sonntag, 7. Mai, von 10 bis 15 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ ein.