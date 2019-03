Der Neue bei Mazda Schweinberger .

Am 22. und 23. März präsentiert das Autohaus Schweinberger den neuen Mazda3, ein wirklicher Quantensprung in der Kompaktklasse. Mazda steigt damit eindeutig in die Riege der Premium-Klasse auf, Testfahrten internationaler Motorjournalisten bestätigen das.