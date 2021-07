Das Versicherungsbüro Wendt ist über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt für kompetente und zuverlässige Beratung in allen Versicherungsangelegenheiten. Um den Kunden ein noch besseres Service bieten zu können, startet nun ab 2. August die Garanta Zulassungsstelle ihre Tätigkeit im Versicherungsbüro Wendt in Gänserndorf. Drei junge Damen, Nadine Schromm, Lisa Hofmann und Katharina Witt übernehmen die Aufgaben rund um die Anmeldung ihres Fahrzeuges.

KFZ-Versicherung und Zulassung vor Ort

Die Vorteile für die Kunden liegen auf der Hand. Durch die Anmeldemöglichkeit vor Ort erspart man sich lange Wege und viel Zeit. Mit 30 Jahren Erfahrung ist die Garanta der Versicherungsspezialist für maßgeschneiderte Lösungen für zwei oder vier Räder. Die Garanta bietet eine Reihe an innovativen, erstklassigen Produkten für Autos und Motorräder mit zahlreichen Voll- und Teilkasko-Angeboten sowie

Bestens aufgestellt, bietet das Versicherungsbüro Wendt optimalen Service und persönliche Beratung. Das breit gefächerte Angebot umfasst alle relevanten Versicherungsmöglichkeiten, individuell angepasst an ihre Gegebenheiten und Bedürfnisse.Gerade in Zeiten von Klimawandel, Pandemien etc. ist es wichtig, rundum gut abgesichert zu sein.

Maßgeschneiderter Versicherungsschutz

Nur allzuschnell bringen unvorhersehbare Ereignisse das familiäre Gefüge ins Wanken. Um dem vorzubeugen, ist eine umfassende Beratung von kompetenten Fachleuten von großer Bedeutung. Ein Versicherungsmakler bietet den großen Vorteil, die bestmöglichen Varianten für den Kunden von den verschiedenen Anbietern herauszufiltern und so für einen maßgeschneiderten Versicherungsschutz zu sorgen.

Versicherungsmakler bieten Rundum-Paket

Das Leistungsangebot des Versicherungsbüros Wendt umfasst neben klassischen KFZ-Versicherungen auch Haftpflicht und Rechtsschutz, Versicherungsschutz für Eigenheim, Haushalt oder ihren Betrieb, Lebensversicherungen, Vermögens- und Pensionsvorsorge, Gesundheits- und Unfallvorsorge sowie Reiseversicherung und vieles mehr. Klaus Wendt und sein Team beraten Sie gerne und schnüren das für Sie optimale Versicherungspaket. Vereinbaren Sie ihren persönlichen Beratungstermin unter 02282-8763.