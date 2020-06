"Wir merken in unseren Sozialberatungsstellen, dass in diesen Wochen so viele Menschen wie selten zuvor auf die Hilfe der Caritas angewiesen sind und Hilfe benötigen: Menschen, die zum ersten Mal in unsere Sozialberatungsstellen kommen, die aufgrund der Krise ihren Job verloren haben und deshalb ihre Miete oder Stromkosten nicht mehr bezahlen können“, wissen die Caritasdirektoren Hannes Ziselsberger und Michael Landau. „Oft haben die Sozialberaterinnen der Caritas in den vergangenen Wochen den Satz gehört: Ich hätte niemals gedacht, dass ich einmal Hilfe von der Caritas brauche.“ Plötzlich ist das Leben für viele eine Herausforderung – von einem Tag auf den anderen. Doch die Caritas hilft, gerade in Zeiten wie diesen.

Jeder Euro der Caritas Haussammlung kommt Menschen in Not in Niederösterreich zu Gute. Frauen, Männern und Kindern, die von Armut betroffen sind. Menschen, die vielleicht in derselben Straße oder im selben Ort wohnen.

Die Einnahmen aus der Haussammlung finanzieren wichtige Projekte wie etwa die Sozialberatung und Nothilfe, die Versorgung mit Lebensmitteln in den Sozialmärkten, den mobilen Hospizdienst oder auch das Projekt „Kinder psychisch kranker Eltern“.

Täglich wenden sich Dutzende Menschen an die Caritas und bitten um Hilfe und Unterstützung. Denn auch die Corona-Krise zeigt deutlich: Die Not kann jede und jeden treffen – plötzlich, unverschuldet und mit voller Wucht.

Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende!