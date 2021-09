Das Herz des Unternehmens ist der Baum. Stora Enso ist davon überzeugt, dass alles, was heute aus fossilen Rohstoffen produziert wird, morgen aus einem Baum hergestellt werden kann.

Holz- und Sägetechnik – digital & automatisiert

Harte körperliche Arbeit war einmal – heute arbeitet ein/e Holz- und SägetechnikerIn in einem hoch automatisierten Betrieb und kann bei der Digitalisierung der Sägeindustrie hautnah dabei sein. Stora Enso investiert viel in moderne Anlagentechnik, effiziente Automatisierung, innovative Digitalisierung und einen gesunden und sicheren Arbeitsplatz. Neben den klassischen Berufen werden auch Stellen im Bereich der Elektro- und Metalltechnik sowie Lehrstellen angeboten. Wir bauen nicht nur auf Holz, sondern auch auf ein starkes Team.

Einerseits freuen wir uns, den Fachkräften aus der Region interessante und sichere Arbeitsplätze zu bieten, und andererseits fördern wir die jungen Menschen, die für eine solide Ausbildung mit internationalem und vielfältigem Entwicklungspotenzial nicht abwandern müssen. Gerade mit unseren Produkten tragen wir zu einer nachhaltigen Zukunft bei und deshalb wollen wir so vielen Menschen die Möglichkeit geben, Teil davon zu werden und dazu beizutragen, die Klimakrise zu bekämpfen – mit innovativen, spannenden Tätigkeiten in einem der modernsten Produktionswerke der Holzindustrie. Lass uns die Welt ein bisschen umweltbewusster und nachhaltiger machen. Bei uns in Brand bei Zwettl hast du die Möglichkeit, aus drei Lehrberufen zu wählen:

Holz- und Sägetechniker*in

Elektrotechniker*in

Metalltechniker*in

https://jobs.storaenso.com

Bewirb dich gerne unter:

bewerbung@storaenso.com

lehre@storaenso.com

Entgeltliche Einschaltung