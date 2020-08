Nackter Alkolenker lief nach Unfall durch Ort .

Nackt und mit 1,6 Promille am Steuer hat am Freitag in den frühen Morgenstunden ein 29-jähriger Autolenker in Feuersbrunn in der Marktgemeinde Grafenwörth (Bezirk Tulln) einen Verkehrsunfall verursacht und Fahrerflucht verübt.