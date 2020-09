Die viel befahrene Langenlebarner Straße ist bereits in einem sehr schlechten Zustand. Mit 8. September startet die Stadtgemeinde Tulln die erste Etappe der Generalsanierung. Die Erneuerung wird bis 2022 dauern und kostet insgesamt 2,3 Millionen Euro. 1.000 Laufmeter an Einbauten, Belag und Straßenoberfläche sind hier zu sanieren. Die Straße soll grüner werden, Raum für Radfahrer bieten und auch die Parkplätze werden neu angelegt. Die Erneuerung erfolgt von Osten stadteinwärts, als erstes Teilstück wird der Abschnitt zwischen Hafenstraße und Kleiner Tulln in Angriff genommen. Zunächst erfolgen die Sanierung des Kanals und die Neuverlegung der Wasserleitungen. Bereits ab diesem Zeitpunkt ist mit Verkehrsbehinderungen und lokalen Umleitungen zu rechnen.