ChiaraAlina verzaubert bei Konzert in Plankenberg

Eine junge Singer-Songwriterin aus Tulbing hat die Fähigkeit mit ihren Songs, Menschen mitzureißen und tief zu berühren, was sie in ihrem ersten Solo-Konzert wieder einmal unter Beweis stellen konnte.

Vom Start weg sorgte sie für besondere Stimmung durch ihre melodischen, schönen Lieder und ihren gewohnt klaren, emotionalen Gesang. Augen wurden feucht, das Publikum erhielt die Chance, für 90 Minuten den Alltag draußen zu lassen. Nur die Künstlerin an ihrem Klavier umrahmt von stimmungsvollen Lichteffekten, mehr brauchte es nicht. Mit ihrer zarten, berührenden Stimme begeisterte sie ein angetanes Publikum mit ihren neuesten Songs.

Neben den Tönen fand ChiaraAlina auch tolle gesprochene Worte. Sie ließ ihre Zuschauer Einblick nehmen, in ihren ganz persönlichen Zugang zur Musik, in die Emotionen, die ihre Songs widerspiegeln. So erinnert der Song „unstoppable“, den sie für ihren großen Bruder geschrieben hat, an glückliche Kindertage und ihre enge Verbindung zu ihm. Auch ihrer besten Freundin widmete sie ein Lied und ließ ihr Publikum emotional tief berührt an dieser Freundschaft und Innigkeit teilhaben.

Auch ihr erst dieses Jahr veröffentlichtes Lied „thank you“, mit dem ChiaraAlina auf allen Plattformen bekannt wurde und sogar den zweiten Platz in einem Wettbewerb der Falco-Stiftung „Helden von heute“, die junge Nachwuchstalente in Österreich fördert, durfte natürlich nicht fehlen und sorgte für jede Menge erhobene Taschenlampen und tosenden Applaus. Begleitet von Standing Ovation und wildem Klatschen, welches sich zum Ende des Konzerts in rhythmisches Klatschen überging, präsentierte sich ChiaraAlina an diesem Abend.

Ganz alleine, nur mit einem Klavier sich selbst begleitend, sang sie als Dankeschön für ihre Zuhörer als Zugabe “healing“ einen Song, den sie erst zwei Tage zuvor geschrieben hatte - gefühlvoll und schön. Wer einen stimmungsvollen, emotionalen aber auch glückseligen Abend erwartet hatte, wurde letzten Freitag nicht enttäuscht.