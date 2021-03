Für große Abenteuer braucht es keine weite Anreise. Ganz in der Nähe warten die unterschiedlichsten Erlebnis-Stätten darauf, entdeckt zu werden. Zehn Tipps für den nächsten Ausflug in der Region:

Die Garten Tulln

Das Erlebnisparadies „Die Garten Tulln“ ist die erste ökologische Landesgartenschau in ganz Europa. Es locken 70 Schaugärten, der 30 Meter hohe Baumwipfelweg, Abenteuerspielplatz sowie regionale Kulinarik. Veranstaltungen runden das Programm ab. Die Garten Tulln ist Ideenlieferant für Hobbygärtner sowie Ausflugsziel für Naturinteressierte und Abenteuerland für Familien.

Die Garten Tulln: Am Wasserpark 1, 3430 Tulln an der Donau

Kontakt: +43 2272 68188

www.diegartentulln.at

Der Baumwipfelweg in der Garten Tulln. Helmut Kail

Der Stupa Grafenwörth

Der Friedensstupa kann an den Wochenenden besucht und besichtigt werden. Jeweils am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr stehen Mitglieder des Stupainstitutes für Informationen vor Ort bereit. Im September 2019 wurde eine lebensgroße Buddha-Statue auf der Kuppel des Stupa aufgestellt. Der buddhistische Stupa präsentiert sich als Friedensdenkmal und Meditationshaus auf der Geländestufe des Wagram.

Wallner-Vetter-Gasse, 3484 Grafenwörth

Kontakt: office@stupa.at oder 0664/3401046

Mehr Infos: www.stupa.at

Der Stupa in Grafenwörth ist Symbol des Friedens. Das Denkmal kann besichtigt werden Rapp

Das Schiele Museum Tulln

Nicht nur das Schiele Museum, auch das Geburtshaus am Bahnhof, der Schiele-Weg sowie der Egon Schiele Garten in der Garten Tulln geben Einblick in das Leben und Schaffen des Künstlers, der in Tulln geboren wurde. Buchungen: individuell oder im Rahmen einer Führung.

Kontakt: 02272/64570 oder 02272/690-135

Mehr Infos: schielemuseum.at oder tulln.at/erleben/schiele

Egon Schiele, den großen Sohn der Stadt, kann man in ganz Tulln erleben. NÖN

„was leid tut“ - Jahresausstellung des Stifts Klosterneuburg

Seit es Menschen gibt, gibt es Leid. Die Jahresausstellung des Stifts Klosterneuburg zeigt die Thematik in all ihren Facetten, angefangen von der Vertreibung aus dem Paradies, über Zweifel und Trauer hin zu Trost und Hoffnung. Die Schau kann täglich von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden. Ebenso für Besucher geöffnet: die Schatzkammer, die Kaiserzimmer Karls VI. und die Galerie der Moderne. Audioguides werden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Mehr Infos: www.stift-klosterneuburg.at

„was leid tut“: Das Stift Klosterneuburg zeigt Werke von Trauer bis Trost und Hoffnung Stift Klosterneuburg

Lourdesgrotte in Maria Gugging

Es war die Landschaft, die Kaspar Hutter 1923 inspirierte, mitten im Wienerwald eine Wallfahrtsstätte zu errichten. Fast ein Jahrhundert später zählt die Lourdesgrotte in Maria Gugging 80.000 Gäste jährlich – umringt von einer idyllischen Naturkulisse mit Fels und Flora finden Pilger dort Zuflucht vor Stress und Alltagssorgen. Die Seele baumeln lassen kann man schon am Weg zur Lourdesgrotte – viele Wanderrouten führen zu der Maria-Gedenkstätte.

Mehr Infos: www.lourdesgrotte.at

Ein Ort von Besinnung und Natur-Idylle: die Lourdesgrotte in Maria Gugging. NÖN

Museums-Sport

Ein bisschen Sport kann man derzeit gut mit einem kulturellen Erlebnis verbinden. „I wer‘ narrisch! Das Jahrhundert des Sports“ zeigt das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich heuer als Sonderausstellung. Mit einem kleinen Spaziergang ist der Besucher auch gleich im St. Pöltner Stadtmuseum. Dort ist bis Juni „Sturm 19 – Geschichte einer Legende“ zu sehen.

Museum NÖ, Kulturbezirk 5, St. Pölten - www.museumnoe.at

Stadtmuseum St. Pölten, Prandtauerstraße 2 (nahe Rathaus) - www.stadtmuseum-stpoelten.at

Der Sport ist derzeit im Museum NÖ zu Hause. Hinterramskogler

Kletterpark Purkersdorf

Steile Hänge und hohe Bäume: Wer die Natur aus einer neuen Perspektive erleben möchte, kann sich im Kletterpark Purkersdorf in bis zu zwölf Metern Höhe von Baum zu Baum schwingen. Dabei sorgen anspruchsvolle Hindernisse, Flying-Fox-Bahnen und verschiedenste Seil- und Brückenkonstruktionen für jede Menge Abwechslung. Die Parcours sind zudem für Einsteiger und Fortgeschrittene gedacht. Acht spannende Möglichkeiten, in acht verschiedenen Schwierigkeitsgraden stehen bereit. Saisoneröffnung ist am 26. März.

Kontakt: +43 2231 62211

Mehr Infos: www.kletterpark.at

Der Kletterpark Purkersdorf bietet viele Parcours. : Veraszto

Kittenberger Erlebnisgärten

Die neue Gartensaison in den Erlebnisgärten in Schiltern ist eingeläutet. 50 Themengärten erstrecken sich auf über 60.000 m², die Besucher können unter anderem Familien- und Sommergärten (mit Schwimmteichen und Naturpools), den Asia- und den Rosengarten, die Kräuterspirale und natürlich den Abenteuergarten mit Riesenrutsche und Floß erleben. Daneben warten die tierischen Gartenbewohner (Alpakas, Ponys und Zwergziegen) und das Gartencenter.

Mehr Infos: www.kittenberger.at

Naturpools in den Kittenberger Erlebnisgärten. Kittenberger Erlebnisgärten

Weißer Zoo Kernhof

Mit Samstag, 27. März, öffnet der Weiße Zoo in Kernhof wieder seine Pforten. Neuer Star ist neben den weißen Tigern derzeit der kleine „Cornelio“. Das Ameisenbär-Baby, das mit Schauspielstar Cornelius Obonya einen prominenten Paten gefunden hat, entwickelt sich prächtig und kann im März und April an Samstagen, Sonn- und Feiertagen bestaunt werden.

Mehr Infos: www.weisserzoo.at

Ameisenbär-Baby „Cornelio“ ist der aktuelle Star im Weißen Zoo Kernhof. NÖN

Volkssternwarte

Den Sternen ein bisschen näher kommt man nach den Osterfeiertagen wieder in Michelbach. Denn am 16. April beginnt die neue Saison auf der Volkssternwarte der Niederösterreichischen Amateurastronomen Antares. Mit dem Großen Bär und dem Frühlingshimmel soll es losgehen mit den Führungen und Vorträgen auf 640 Metern Seehöhe.

NÖ Volkssternwarte, Michelbach Dorf 62, Michelbach

Mehr Infos: www.noe-sternwarte.at

Für große und kleine Besucher: Die Sternwarte. Antares

