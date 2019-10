Ein Gesundheitstag am 10. Oktober 2009 war der Startschuss für die Gesunde Gemeinde in Großweikersdorf. Die Idee dazu kam damals von Daniela Stampfl-Walch, umgesetzt wurde sie von Denise Either, Christina Zetsch und Christine Dick. Die beiden Letztgenannten sind heute noch der Motor der Aktivitäten der Gesunden Gemeinde. 70 Veranstaltungen in den vergangenen zehn Jahren haben zahlreiche, auch tabuisierte Gesundheitsthemen direkt zu den Gemeindebewohnern gebracht.

