Rathaus Tulln: Drei Adressen seit 1922

Vor 100 Jahren (seit 1892) war die Stadtvertretung und -verwaltung im Gebäude der heutigen Bezirkshauptmannschaft untergebracht. Dieses Haus am Hauptplatz war im Besitz der Stadtgemeinde. Die Bezirkshauptmannschaft und das Finanzamt waren dort eingemietet.

Langenlebarn, Staasdorf (mit Frauenhofen), Nitzing und Neuaigen (mit Trübensee und Mollersdorf) waren bis zur Eingemeindung in den Jahren 1969 bis 1972 selbständige Gemeinden mit eigenen Gemeindeämtern und Bürgermeistern.

Das Rathaus in der Nußallee im Jahr 2010. Foto: Fotos (2): Stadtarchiv Tulln, Fotosammlung

1966 – unter Bürgermeister Josef Keiblinger - verkaufte die Stadtgemeinde das Amtsgebäude am Hauptplatz an das Land NÖ, weil die Bezirkshauptmannschaft mehr Büroräumlichkeiten benötigte. Der Erlös trug zur Finanzierung des neuen Rathauses, des neuen Stadtsaals und des Hallenbades bei. Auf der Suche nach einem neuen Standort gab es die Überlegung, das Haus Hauptplatz 30 als Rathaus zu adaptieren. Da dieses Objekt von der Volksbank erworben wurde, entschied man sich für den Bau in der Nußallee.

Zur Gartenbaumesse 1977 wurde das neue Tullner Rathaus von Landeshauptmann Andreas Maurer und Bürgermeister Edwin Pircher eröffnet. Der hier schon seit 1926 bestehende und 1971 modernisierte Stadtsaal war in das kommunale Gebäude integriert.

Der Eingang zum heutigen Rathaus am Minoritenplatz. Foto: Wallak

2008 unter Bürgermeister Wilhelm Stift - übersiedelte das Rathaus erneut, und zwar in das in den Jahren 1990 bis 1993 renovierte ehemalige Minoritenkloster. Hier verrichten aktuell 73 Bedienstete der Stadtgemeinde Tulln ihre Tätigkeit. Das Gebäude beherbergt außerdem zwei eingemietete Institutionen, nämlich den Gemeindeverband Abfall Tulln (GVA) und die NÖ Schifffahrtsbehörde.

