Angeregte Diskussion beim Kamingespräch Michelhausen

Werbung

Die Volkskultur NÖ lud gemeinsam mit der Marktgemeinde Michelhausen zu einem Kamingespräch „On Tour“ mit und über Persönlichkeiten ein. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung und verfolgten die spannende Diskussion unter der Leitung von Michael Battisti mit Erwin Pröll, Regisseurin Anna Maria Krassnigg, Joachim Rössl sowie Pater Altmann Wand.

Unterscheidung zwischen Idol und Vorbild als Thema

Die angeregte Diskussion drehte sich um Personen, zu denen wir aufschauen, Persönlichkeiten, welche die Diskutanten, aber auch die Gesellschaft im Gesamten und die Geschichte beeinflussten.

Der scheinbare Mangel an großen Persönlichkeiten in der heutigen Zeit und die Unterscheidung zwischen Idol und Vorbild wurden ebenso intensiv diskutiert wie die große Verantwortung, die mit der Vorbildwirkung einhergeht. Es verlange Mut, um Ideen und Visionen zu verfolgen, gerade wenn diese dem Mainstream entgegenstünden.

Abschließend fassten die Diskutanten zusammen, was es brauche, um auch in Zukunft positiv auf die Gesellschaft einzuwirken. Dazu zähle Authentizität, Risikobereitschaft, aber auch Solidarität und die Freude am Tun, die besondere Kraft verleihe.

Alle Kamingespräche sind auf www.volkskulturnoe.at nachzuhören.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.