Zucker und Druck: Tulln als wichtiger Wirtschaftsstandort

Mit sieben Zuckerfabriken in Niederösterreich war eigentlich der Zuckermarkt gesättigt. Dennoch konnte auf Betreiben von Landeshauptmann Josef Reither bereits 1936 eine „Nö. Zuckerfabriks AG“ für den Bau der Tullner Fabrik gegründet werden. 1937 erfolgte der Rohbau im Westen der Stadt. Die erste Rübenkampagne mit 60.000 Tonnen Zuckerrüben startete am 26. Oktober 1938.

Goldmann-Flugzettel für Schuschniggs Volksbefragung

1948 wurde die Produktion von Rohzucker auf Konsumzucker umgestellt. Mit der Erweiterung der Produktionshalle, Bau einer Raffinerie, Kesselhaus, Zuckermühle sowie -magazin wurde die Zuckerfabrik der bedeutendste Arbeitgeber in Tulln mit eigener Betriebsfeuerwehr, eigenem Fußballverein (bis 1954) und 36 firmeneigenen Wohnhäusern. Seit 1998 ist auch das Österreichische Zuckermuseum im Tullner Minoritenkloster untergebracht.

Heute produziert die Zuckerfabrik Tulln jährlich ca. 300.000 Tonnen Zucker und beschäftigt ca. 320 Mitarbeiter, während der Rübenkampagne ca. 380 Personen.

Ein weiterer wichtiger Arbeitgeber in Tulln war die Goldmann Druckerei. 1900 gründete Bartholomäus Goldmann die Buchdruckerei in Tulln und gab seit 1913 die „Tullner Bezirksnachrichten“ heraus.

Bundeskanzler Kurt Schuschnigg wollte am 13. März 1938 eine Volksbefragung zur Selbstständigkeit Österreichs durchführen (musste kurzfristig abgesagt werden). Dafür wurden Flugblätter (Stimmzettel) verteilt. Von diesen Flugblättern wurden etwa eine halbe Million bei Goldmann in Tulln gedruckt.

Auch ein frühes Druckwerk des befreiten Österreichs wurde von Goldmann erstellt. 1974 übersiedelte die Großdruckerei von der Langenlebarner Straße in die Königstetter Straße. Damit gewann das dortige Betriebsgebiet immens an Bedeutung. Denn die Druckerei Goldmann war nicht nur auf technisch modernstem Stand, sie zählte schon damals ca. 150 Mitarbeiter.

2011 war ein schwarzes Jahr für die Druckerei: Der Konkurs der Großdruckerei Goldmann schwächte die Tullner Wirtschaft durch den Verlust von damals 165 Arbeitsplätzen (2007 noch 350 Arbeitsplätze).

2014 erfolgte die endgültige Schließung, 2018 wurde das restliche Gelände in Tulln an die Zukunftspark GmbH verkauft - wir berichteten:

500 Arbeitsplätze geplant Zukunftspark plus bringt neues Leben am Goldmann-Areal in Tulln